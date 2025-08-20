Secciones
Política

Victoria Villarruel visitará Chubut en medio de tensiones políticas internas con Milei

La vicepresidenta tiene vínculos personales con esa provincia, ya que vivió allí durante su infancia debido al destino militar de su padre.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Hace 2 Hs

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará el viernes a la localidad de Río Mayo, Chubut, para participar en los actos por el 90 aniversario de la ciudad. Será recibida por el gobernador de la provincia, Ignacio Torres (PRO).

Villarruel tiene vínculos personales con esa provincia, ya que vivió allí durante su infancia debido al destino militar de su padre. Torres confirmó el viaje tras declaraciones a la prensa sobre temas educativos, al señalar que Villarruel "va a ser bien recibida, como corresponde".

Esta visita ocurre en un escenario político particular. Tras el cierre de listas para las próximas elecciones legislativas, se señaló que Villarruel quedó al margen de las decisiones estratégicas de su partido, La Libertad Avanza (LLA), liderado por Karina Milei y los Menem.

Con candidatos propios

Por otro lado, Ignacio Torres, quien en su momento consideró una posible alianza con LLA, finalmente optó por mantener su espacio político "Despierta Chubut". La provincia renovará dos bancas en la Cámara de Diputados, y el oficialismo local presenta a Ana Clara Romero y a Gustavo Menna como candidatos.

Torres forma parte del frente Provincias Unidas, junto a los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy y de Santa Cruz. Este frente busca promover una agenda federal y ya tuvo reuniones en Chubut y proyecta futuros encuentros en otras provincias. "Las expectativas son altas para el espacio de las Provincias Unidas", declaró Torres.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Interna Milei-Villarruel: actos y homenajes cruzados a José de San Martín

Interna Milei-Villarruel: actos y homenajes cruzados a José de San Martín

El gobernador de Chubut, sobre la Ley de Inocencia Fiscal: No está claro a qué apunta

El gobernador de Chubut, sobre la Ley de Inocencia Fiscal: "No está claro a qué apunta"

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

Rodrigo de Loredo enfrenta un futuro incierto fuera del Congreso tras desacuerdos con la UCR y LLA

Javier Milei celebró la afiliación de Luis Petri a LLA: Bienvenido a las Fuerzas del Cielo

Javier Milei celebró la afiliación de Luis Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
3

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi
4

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
5

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
6

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Más Noticias
Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Comentarios