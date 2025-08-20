Victoria Villarruel visitará Chubut en medio de tensiones políticas internas con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará el viernes a la localidad de Río Mayo, Chubut, para participar en los actos por el 90 aniversario de la ciudad. Será recibida por el gobernador de la provincia, Ignacio Torres (PRO).
Villarruel tiene vínculos personales con esa provincia, ya que vivió allí durante su infancia debido al destino militar de su padre. Torres confirmó el viaje tras declaraciones a la prensa sobre temas educativos, al señalar que Villarruel "va a ser bien recibida, como corresponde".
Esta visita ocurre en un escenario político particular. Tras el cierre de listas para las próximas elecciones legislativas, se señaló que Villarruel quedó al margen de las decisiones estratégicas de su partido, La Libertad Avanza (LLA), liderado por Karina Milei y los Menem.
Con candidatos propios
Por otro lado, Ignacio Torres, quien en su momento consideró una posible alianza con LLA, finalmente optó por mantener su espacio político "Despierta Chubut". La provincia renovará dos bancas en la Cámara de Diputados, y el oficialismo local presenta a Ana Clara Romero y a Gustavo Menna como candidatos.
Torres forma parte del frente Provincias Unidas, junto a los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy y de Santa Cruz. Este frente busca promover una agenda federal y ya tuvo reuniones en Chubut y proyecta futuros encuentros en otras provincias. "Las expectativas son altas para el espacio de las Provincias Unidas", declaró Torres.