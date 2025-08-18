Día del Niño en el parque 9 de Julio: gran alegría y más cuidado ambiental
Pelotas gigantes se arrojaban de mano en mano. Otras más pequeñas pateaban equipos de fútbol improvisados, y nuevas bicicletas rodaban por primera vez durante los festejos del Día del Niño en el Parque 9 de Julio. De fondo se escuchaba el altavoz de camionetas municipales que pedían: “Por favor, señores vecinos, no arrojemos los residuos en los espacios públicos. Cuidemos el medio ambiente”. Entre juegos y una campaña que no quiso repetir imágenes tristes, los niños tucumanos vivieron a pleno su día.
