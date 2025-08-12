 Denuncian violencia policial en La Costanera: “Nosotros también luchamos contra el narcotráfico”
Secciones
LG PlayBuen día

Denuncian violencia policial en La Costanera: “Nosotros también luchamos contra el narcotráfico”

El director de Asistencia y Prevención de Adicciones, Emilio Mustafá, criticó el ingreso armado de efectivos a un centro de salud mental comunitario. Pidió respeto institucional.

Hace 41 Min

El director de Asistencia y Prevención de Adicciones de la provincia, Emilio Mustafá, denunció públicamente un episodio de violencia policial ocurrido en el Centro Preventivo Local de Adicciones (CEPLA) del barrio La Costanera. Según relató a LA GACETA, agentes armados ingresaron al dispositivo estatal mientras dos jóvenes finalizaban una sesión terapéutica, interpretando como “actitud sospechosa” que los chicos regresaran al establecimiento al ver el patrullaje.

“El dispositivo policial, conocido como "trencito", irrumpió con siete motos y cinco policías armados, incluso con pistola en mano, en un espacio donde trabajábamos con niños y adolescentes. Había nenes de 10 años en plena actividad deportiva. La intervención los asustó mucho”, sostuvo Mustafá.

El funcionario destacó la intervención del equipo del CEPLA, que explicó a los uniformados que los jóvenes estaban en tratamiento por consumo problemático y que hacía tres días habían dejado de consumir para ser derivados a un dispositivo terapéutico. “Se violó una institución del Estado, en este caso de salud mental, por parte de otro sector del Estado. Esto no puede pasar”, remarcó.

ARCHIVO LA GACETA

Mustafá pidió a la Policía que diferencie entre narcotraficantes y personas con adicciones: “Una persona que consume no es un delincuente, es un enfermo que necesita ayuda. Nosotros también estamos luchando contra el narcotráfico, pero desde otra perspectiva: prevenimos el consumo y trabajamos para que los chicos no entren en ese circuito”.

En ese sentido, se ofreció a capacitar a las fuerzas de seguridad sobre abordaje de adicciones y salud mental. “Esta problemática es compleja y requiere coordinación. Hay que respetar la institucionalidad y los derechos de las personas en tratamiento. El amedrentamiento no es la solución”, dijo.

El funcionario señaló que el impacto de este tipo de operativos sobre jóvenes y niños de barrios vulnerables es profundo. “Muchos ya vienen de situaciones de violencia y marginación, y lo que hacemos en el CEPLA es brindar un espacio de cuidado. No podemos permitir que se vulnere ese trabajo”.

Mustafá afirmó que cuenta con el respaldo del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien se comunicó con la cartera de Seguridad tras el hecho para “pulir” procedimientos. “Queremos que la Policía haga su trabajo y que todos los que venden drogas estén presos, pero apuntando a donde realmente hay que apuntar. El combate al narcotráfico no se hace atropellando los derechos de quienes están en tratamiento”, cerró.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
2

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
3

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
4

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?
6

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Más Noticias
Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Comentarios