El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

El año 2027 será testigo de un eclipse solar de proporciones históricas, considerado el evento astronómico más impactante del siglo XXI. La NASA ha confirmado que este fenómeno ocurrirá el lunes 2 de agosto y se distinguirá por una duración excepcional de su fase de totalidad, extendiéndose por 6 minutos y 22 segundos. Este tiempo de oscuridad completa, cuando la Luna cubre por completo al Sol, no tiene precedentes en tierra firme en todo el siglo.
Sin embargo, para los habitantes de Argentina, este espectáculo celestial no será visible de forma directa, ya que la trayectoria de la sombra umbral no pasará por Sudamérica. Para seguirlo, será necesario recurrir a las transmisiones en vivo que previsiblemente realizarán diversas agencias espaciales y observatorios internacionales. Así, la tecnología permitirá una aproximación a uno de los eventos más impresionantes que puede ofrecer el cielo.
Características del nuevo eclipse
Un eclipse solar es un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Este evento cósmico solo tiene lugar cuando los tres cuerpos celestes —Sol, Luna y Tierra— se alinean perfectamente. La alineación ocurre durante las temporadas de eclipses, que se repiten dos veces al año.
La fase de totalidad de este eclipse podrá disfrutarse en una estrecha franja que cruzará países de Europa, África y el sur de Asia. Específicamente, naciones como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia serán testigos directos de la oscuridad total. El ancho de esta zona de totalidad alcanzará los 258 kilómetros, favorecido por el hecho de que la Luna estará en su perigeo, su punto más cercano a la Tierra, lo que propicia una cobertura más prolongada.
Cómo observar el eclipse
Aunque en Argentina no sea posible la observación directa del eclipse de 2027, este evento representa una oportunidad única para estudios científicos y observación astronómica en las regiones donde sí será total. Para ponerlo en perspectiva, el eclipse solar del 8 de abril de 2024, que cruzó México, Estados Unidos y Canadá, tuvo un máximo de 4 minutos y 28 segundos de totalidad, lo que destaca la duración excepcionalmente prolongada del evento de 2027. La trayectoria de la sombra umbral de este eclipse simplemente no pasará por Sudamérica, impidiendo su visibilidad local.
A pesar de la imposibilidad de una observación directa en el país, la tecnología moderna jugará un papel fundamental para acercar este espectáculo a todos. Será posible seguir el evento en alta definición y en tiempo real a través de diversas transmisiones en vivo. Estas transmisiones, seguramente realizadas por agencias espaciales y observatorios internacionales, permitirán a los entusiastas de la astronomía en Argentina y en todo el mundo disfrutar de uno de los espectáculos más impresionantes que puede ofrecer el cielo, aunque sea a la distancia.