El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

A pesar de la imposibilidad de una observación directa en el país, la tecnología moderna jugará un papel fundamental para acercar este espectáculo a todos. Será posible seguir el evento en alta definición y en tiempo real a través de diversas transmisiones en vivo. Estas transmisiones, seguramente realizadas por agencias espaciales y observatorios internacionales, permitirán a los entusiastas de la astronomía en Argentina y en todo el mundo disfrutar de uno de los espectáculos más impresionantes que puede ofrecer el cielo, aunque sea a la distancia.