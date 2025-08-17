 El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina
Secciones
SociedadActualidad

El eclipse solar más extenso del siglo: fecha, duración y visibilidad en Argentina

La NASA ha confirmado que este fenómeno ocurrirá en agosto y se distinguirá por una duración excepcional

Hace 6 Hs

El año 2027 será testigo de un eclipse solar de proporciones históricas, considerado el evento astronómico más impactante del siglo XXI. La NASA ha confirmado que este fenómeno ocurrirá el lunes 2 de agosto y se distinguirá por una duración excepcional de su fase de totalidad, extendiéndose por 6 minutos y 22 segundos. Este tiempo de oscuridad completa, cuando la Luna cubre por completo al Sol, no tiene precedentes en tierra firme en todo el siglo.

La NASA registró la temperatura más baja de la historia en la Antártida: -93,2°C

La NASA registró la temperatura más baja de la historia en la Antártida: -93,2°C

Sin embargo, para los habitantes de Argentina, este espectáculo celestial no será visible de forma directa, ya que la trayectoria de la sombra umbral no pasará por Sudamérica. Para seguirlo, será necesario recurrir a las transmisiones en vivo que previsiblemente realizarán diversas agencias espaciales y observatorios internacionales. Así, la tecnología permitirá una aproximación a uno de los eventos más impresionantes que puede ofrecer el cielo.

Características del nuevo eclipse

Un eclipse solar es un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Este evento cósmico solo tiene lugar cuando los tres cuerpos celestes —Sol, Luna y Tierra— se alinean perfectamente. La alineación ocurre durante las temporadas de eclipses, que se repiten dos veces al año.

La fase de totalidad de este eclipse podrá disfrutarse en una estrecha franja que cruzará países de Europa, África y el sur de Asia. Específicamente, naciones como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia serán testigos directos de la oscuridad total. El ancho de esta zona de totalidad alcanzará los 258 kilómetros, favorecido por el hecho de que la Luna estará en su perigeo, su punto más cercano a la Tierra, lo que propicia una cobertura más prolongada.

Cómo observar el eclipse 

Aunque en Argentina no sea posible la observación directa del eclipse de 2027, este evento representa una oportunidad única para estudios científicos y observación astronómica en las regiones donde sí será total. Para ponerlo en perspectiva, el eclipse solar del 8 de abril de 2024, que cruzó México, Estados Unidos y Canadá, tuvo un máximo de 4 minutos y 28 segundos de totalidad, lo que destaca la duración excepcionalmente prolongada del evento de 2027. La trayectoria de la sombra umbral de este eclipse simplemente no pasará por Sudamérica, impidiendo su visibilidad local.

A pesar de la imposibilidad de una observación directa en el país, la tecnología moderna jugará un papel fundamental para acercar este espectáculo a todos. Será posible seguir el evento en alta definición y en tiempo real a través de diversas transmisiones en vivo. Estas transmisiones, seguramente realizadas por agencias espaciales y observatorios internacionales, permitirán a los entusiastas de la astronomía en Argentina y en todo el mundo disfrutar de uno de los espectáculos más impresionantes que puede ofrecer el cielo, aunque sea a la distancia.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
No te olvides de mirar el cielo: ¿cómo ver el inusual desfile planetario de esta noche?

No te olvides de mirar el cielo: ¿cómo ver el inusual desfile planetario de esta noche?

Así es la nave espacial que podría colonizar nuevos mundos y donde 2.000 personas podrían vivir

Así es la nave espacial que podría colonizar nuevos mundos y donde 2.000 personas podrían vivir

Descubrieron el Ojo de Saurón, un núcleo galáctico que envía chorros de partículas a la Tierra

Descubrieron el "Ojo de Saurón", un núcleo galáctico que envía chorros de partículas a la Tierra

¿Por qué no deberías bañarte después de comer? la opinión de los expertos

¿Por qué no deberías bañarte después de comer? la opinión de los expertos

Una nueva carrera espacial: la NASA se apresura para construir un reactor nuclear en la Luna

Una nueva carrera espacial: la NASA se apresura para construir un reactor nuclear en la Luna

Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?
2

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
3

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?
4

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

La incierta muerte del PRO
5

La incierta muerte del PRO

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular
6

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Más Noticias
¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

La melodía de Joaco

La melodía de Joaco

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Comentarios