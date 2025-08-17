¿Cuáles son los perfiles más solicitados por el agro?

Las regiones del NOA y Cuyo concentran gran parte de la demanda estacional, especialmente para actividades culturales vinculadas a la producción de frutas. También la zona núcleo, orientada a la producción de semillas, mantiene actividad aunque con menor requerimiento de personal. Los perfiles más solicitados incluyen ingenieros y técnicos agrónomos, muchas veces con perfil comercial o experiencia en seguridad e higiene (HSE), así como mano de obra experimentada en cosecha manual de frutas y verduras. Las posiciones más complejas son aquellas vinculadas a trabajadores rurales temporarios para tareas por productividad, como la cosecha a destajo. “A la dificultad de conseguir personal experimentado se suma la baja fidelización: muchos migran de un empleo a otro sin registro formal”, explican desde Adecco.