Avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible

Hay un margen para aumentar la productividad y una oportunidad del 65% para incorporar tecnología, con lo cual lo que debemos plantearnos es cómo hacer mejor las cosas. Hay que estar enfocados en cuál es el problema que queremos solucionar con la tecnología por dos motivos: para que sea útil cuando llegue y para guiar a la gente que la genera, de forma que no se desarrollen tecnologías para problemas que no existen.