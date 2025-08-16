Dos ideas de panes de avena, sin harinas y fáciles de armar, para preparar sanguchitos

Mezclá todos los ingredientes –excepto las semillas– en un recipiente; aceitá una sartén o plancha de superficie lisa y formá pequeños círculos con la preparación en la base del tamaño que quieras tus panes. Dejá cocer por cinco minutos o hasta que se vaya acercando a la cocción que te gustaría que tenga. Espolvoreá con algunas semillas, tapá la plancha y dejá cocer dos o tres minutos más. Cuando retires del fuego, dejá enfriar, partí a la mitad y armá tu sánguche saludable agregando rodajas de queso, palta y tomate.