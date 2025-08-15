¿Cómo preparar avena nocturna en casa y empezar el día con energía?

Las overnight oats, o avena nocturna, se volvieron virales en redes sociales por su practicidad y valor nutritivo. Al prepararse la noche anterior, permiten ahorrar tiempo por la mañana, ofreciendo un desayuno rápido y saludable. Sus diversas recetas y la posibilidad de añadir ingredientes para aumentar su contenido de proteínas la convierten en una opción ideal para empezar el día con energía.