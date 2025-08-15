Las overnight oats, o avena nocturna, se volvieron virales en redes sociales por su practicidad y valor nutritivo. Al prepararse la noche anterior, permiten ahorrar tiempo por la mañana, ofreciendo un desayuno rápido y saludable. Sus diversas recetas y la posibilidad de añadir ingredientes para aumentar su contenido de proteínas la convierten en una opción ideal para empezar el día con energía.
Esta receta en particular se destaca por incluir tres ingredientes que no solo mejoran su sabor y textura, sino que también la transforman en una poderosa fuente de energía para tu rutina.
Cómo preparar avena nocturna en casa y empezar el día con energía
Esta receta es una excelente opción para desayunar o incluso llevarse al trabajo para un nutritivo snack. Rinde tres porciones con 419 calorías, 14 gramos de grasa, 62 de carbohidratos y 17 de proteína cada una. Es importante tomar en cuenta que la preparación se deja reposar toda la noche.
A pesar de que los beneficios de los ingredientes de esta receta tienen respaldo científico, los overnight oats no fueron respaldados por ninguna institución de salud. Su consumo es responsabilidad de quien los prepara.
Ingredientes
2 bananas medianas maduras
1 taza de yogur griego sin grasa
½ taza de leche de soja sin azúcar
¼ taza de manteca e maní natural
1 cucharada de jarabe de arce puro
Una pizca de sal
1 taza de copos de avena
1 taza de arándanos y más para decorar
Preparación
Colocar una banana en un tazón grande y tritura con un tenedor.
Agregar la taza de yogurt, la leche de soja, la mantequilla de maní, el jarabe de arce y la sal.
Mezclar hasta incorporar todos los ingredientes.
Agregar la avena y los arándanos.
Cubrir y refrigerar hasta que la avena se ablande, este proceso se tarda mínimo ocho horas y puedes conservarla hasta tres días en el refrigerador.
Antes de servir cortar la banana restante y decorar la avena con rodajas. Se puede agregar más arándanos si así lo deseas.