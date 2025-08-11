¿Qué beneficios tiene comer avena con yogur por la noche?

Además de ser una fuente de proteínas y grasas saludables, la avena contiene cantidades significativas de vitaminas y minerales que la hacen un excelente ingrediente para incluir en la dieta. En este marco, los nutricionistas explican todos los beneficios de comer avena con yogur a la noche, antes de dormir.
Con respecto a su contenido nutritivo, los expertos del medio aclaran que una porción de 50 gramos de avena integral contiene el 25 % del fósforo diario, 20 % del magnesio, 15 % del hierro, 50 % del manganeso y el 22 % de la vitamina B1. A esto se suman algunas contribuciones menores de vitaminas E, B2 y B3, además de potasio, selenio, silicio, cobre y calcio.
Asimismo, se resalta su aporte de fibra, cercano al 6,7 %, que ayuda a mejorar el estado físico del cuerpo, reduciendo la debilidad, el cansancio y otras molestias que afectan la correcta alimentación diaria.
¿Cómo preparar la avena con yogur?
Ingredientes
- 100 gramos de copos de avena
- Cuatro yogures naturales sin azúcar
- 200 mililitros de bebida vegetal de coco
- Tres cucharaditas de miel
- 50 gramos de pasas
- Una banana
- Medio limón
Preparación
Remojar durante la noche la cantidad de copos de avena en la bebida vegetal de coco, esto las hidratará para la receta.
Lo primero es batir los yogures con un par de cucharadas de miel, hasta lograr una consistencia cremosa. Aparte, pelar la banana, cortarla en rodajas y rociarlas con un poco de zumo de limón para reservarlas en lo que se termina el resto de la preparación.
Llevar la mezcla del yogur a los recipientes o vasos en que se vaya a servir y llenarlos hasta la mitad. Luego se agrega una capa de avena, unas pasas (estas pueden ser reemplazadas por otros frutos rojos de su preferencia) y cubrir con más yogur. Al final, poner otra capa de avena y decorar con más fruta y las rodajas de banana que se habían reservado. Un extra de sabor es añadir un poco de miel por encima.
Los beneficios de comer avena con yogur en las noches
Gracias a su valor nutritivo, la avena favorece la actividad del páncreas, a su vez que es una fuente de energía para el organismo.
De acuerdo con el portal GranVita, los beneficios de consumir avena con yogur en las noches son inigualables, pues “basta con cenar 35 gramos de avena por la noche para que tu presión arterial disminuya debido al aumento del óxido nítrico en la sangre. También unas cucharadas de avena ayudan a desinflamar músculos o articulaciones e, incluso, a disminuir el colesterol malo en la sangre”, explica
Otro beneficio de comer avena en las noches es que puede controlar el azúcar en la sangre, pues debido a la saponina del cereal, esta sustancia hace que “el páncreas trabaje con mayor facilidad y convierta los carbohidratos en energía”, señala el mencionado sitio web.
“La fibra de la avena suele reducir la velocidad de la absorción de la glucosa en la sangre”, destaca Granvita, y añade que “esto hace que los niveles de azúcar se mantengan bajos mientras descansas”.