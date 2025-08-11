¿Qué beneficios tiene comer avena con yogur por la noche?

Llevar la mezcla del yogur a los recipientes o vasos en que se vaya a servir y llenarlos hasta la mitad. Luego se agrega una capa de avena, unas pasas (estas pueden ser reemplazadas por otros frutos rojos de su preferencia) y cubrir con más yogur. Al final, poner otra capa de avena y decorar con más fruta y las rodajas de banana que se habían reservado. Un extra de sabor es añadir un poco de miel por encima.