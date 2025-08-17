Una paradoja de las mentes brillantes: la demencia sería más letal en personas inteligentes

¿Por qué el deterioro cognitivo sería más grave en personas inteligentes?

Los expertos creen que esto se debe a que las personas con mayor inteligencia son más resistentes al deterioro cognitivo y pueden funcionar durante más tiempo sin signos ni síntomas de la aparición de la enfermedad. Esto a menudo significa que se les diagnostica demencia en una etapa más avanzada, lo que dificulta su tratamiento o su ralentización. Como resultado, es probable que tengan menos años de vida en comparación con quienes recibieron un diagnóstico más temprano.