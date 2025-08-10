Según la psicología, qué color prefieren las personas menos inteligentes

Esta conclusión fue obtenida a partir de estudios que cruzaron los resultados de evaluaciones de inteligencia con elecciones cromáticas individuales. El naranja, conocido por su intensidad, calidez y vitalidad, suele asociarse con la creatividad y la emocionalidad. No obstante, también es interpretado, en determinados contextos, como un color vinculado a la impulsividad y una actitud menos reflexiva o seria.