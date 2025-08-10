Según la psicología, qué color prefieren las personas menos inteligentes

La psicología del color ha sido, durante años, un terreno fértil para investigar cómo nuestras elecciones cromáticas reflejan aspectos de la personalidad, las emociones y hasta la inteligencia. Lejos de buscar estigmatizaciones, estos estudios apuntan a detectar patrones estadísticos que permitan comprender mejor cómo el entorno visual influye en nuestras decisiones y estados mentales.
Uno de los hallazgos más comentados en este campo sugiere que existe un vínculo entre la capacidad cognitiva y la preferencia por ciertos colores. Según diversas investigaciones, las personas con menores niveles de inteligencia tienden a elegir el naranja como su color favorito.
Esta conclusión fue obtenida a partir de estudios que cruzaron los resultados de evaluaciones de inteligencia con elecciones cromáticas individuales. El naranja, conocido por su intensidad, calidez y vitalidad, suele asociarse con la creatividad y la emocionalidad. No obstante, también es interpretado, en determinados contextos, como un color vinculado a la impulsividad y una actitud menos reflexiva o seria.
En definitiva, aunque estos datos no deben tomarse como un juicio absoluto, abren la puerta a reflexionar sobre cómo incluso nuestras preferencias visuales pueden estar conectadas con aspectos más profundos de nuestro funcionamiento mental.