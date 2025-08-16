Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Actualidad
La caza, una actividad que genera turismo internacional
En Tucumán y en otras provincias está creciendo la recepción de visitantes extranjeros que vienen a cazar. Qué servicios ofrecen y por qué eligen nuestro país para esta práctica.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
UN ATRACTIVO, Decenas de cazadores visitan Tucumán y Santiago del Estero para cazar palomas y patos.
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Santiago del Estero
Córdoba
Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
El 60% de los vehículos en Argentina circula sin seguro
La realidad laboral en el Día de San Cayetano: “Buscar trabajo también es un trabajo”
Kermés literaria: una mañana entre caciques, murgas, lobos y perfumes
Una diseñadora afincada en Tucumán lleva su moda ancestral a la pasarela de Lima
Lo más popular
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel
Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial
La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley
La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros
En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Más Noticias
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel
En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar
La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros
El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado
García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año
Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad
Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías
Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más