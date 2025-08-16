 La caza, una actividad que genera turismo internacional
Secciones
SociedadActualidad

La caza, una actividad que genera turismo internacional

En Tucumán y en otras provincias está creciendo la recepción de visitantes extranjeros que vienen a cazar. Qué servicios ofrecen y por qué eligen nuestro país para esta práctica.

UN ATRACTIVO, Decenas de cazadores visitan Tucumán y Santiago del Estero para cazar palomas y patos.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSantiago del EsteroCórdobaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

El 60% de los vehículos en Argentina circula sin seguro

El 60% de los vehículos en Argentina circula sin seguro

La realidad laboral en el Día de San Cayetano: “Buscar trabajo también es un trabajo”

La realidad laboral en el Día de San Cayetano: “Buscar trabajo también es un trabajo”

Kermés literaria: una mañana entre caciques, murgas, lobos y perfumes

Kermés literaria: una mañana entre caciques, murgas, lobos y perfumes

Una diseñadora afincada en Tucumán lleva su moda ancestral a la pasarela de Lima

Una diseñadora afincada en Tucumán lleva su moda ancestral a la pasarela de Lima

Lo más popular
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel
1

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial
2

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley
3

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros
4

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar
5

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Comentarios