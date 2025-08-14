Cuatro hombres fueron condenados por cazar un yaguareté en Formosa

En un fallo inédito para la justicia argentina, el Tribunal Oral Federal de Formosa condenó a dos años de prisión de cumplimiento efectivo a cuatro hombres por matar a un yaguareté y difundir en redes sociales las imágenes del animal abatido. Se trata de la primera vez que un caso de caza furtiva de esta especie en peligro de extinción llega a instancia de juicio oral en el país. El hecho ocurrió en julio del año pasado y generó una fuerte reacción de organizaciones ambientalistas.