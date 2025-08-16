 La muerte del yaguareté: un fallo histórico que alimenta otra polémica
Secciones
SociedadActualidad

La muerte del yaguareté: un fallo histórico que alimenta otra polémica

Por primera vez un tribunal condenó a cuatro cazadores furtivos. La postura de ambientalistas, animalistas, y aficionados a la actividad.

LA PRUEBA DEL DELITO. La foto del yaguareté muerto fue viralizado por las redes sociales generando una polémica a nivel nacional.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánChacoCorte Suprema de Justicia de la NaciónHorco Molle
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Lo más popular
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel
1

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial
2

Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley
3

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros
4

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar
5

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

En Francia las discotecas cierran porque los jóvenes ya no salen a bailar

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

La UBA ofrece un curso gratis para convertirse en paseador profesional de perros

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

García Barraza cuenta cómo dio a luz uno de los mejores libros del año

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Danza contemporánea: “Ronda” apuesta a crear en sociedad

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Reseñas a mano, rarezas y noches de arte: la reinvención de las librerías

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Artes visuales: inauguran dos exposiciones en Rusia/Galería y en Yerba Buena

Comentarios