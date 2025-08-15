Terminó la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: estuvieron casi tres horas reunidos

La reunión se realizó sin la participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha reiterado la importancia de incluir a Kiev en las conversaciones sobre el futuro de su país. Tampoco asistieron líderes europeos ni representantes de la OTAN. En Bruselas temen que Trump “simplemente se adentre a redibujar el mapa de Ucrania sin la aprobación de Kiev”.