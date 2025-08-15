Trump y Putin se encuentran reunidos en Alaska en una cumbre que podría definir el futuro de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, ya se encuentran reunidos en Alaska en una cumbre que podría marcar no solo el rumbo del conflicto en Ucrania, sino también el futuro de la seguridad en Europa.
Para el mandatario republicano, la cumbre representa una oportunidad clave para proyectarse como “maestro en cerrar acuerdos” y pacificador global, tal como lo presentan él y sus aliados. El mandatario busca consolidar su imagen de negociador capaz de encontrar una salida a la matanza.
Por su parte, Putin llega con expectativas de alcanzar un acuerdo que le permita consolidar los avances militares de Rusia, frenar el ingreso de Ucrania a la OTAN y, finalmente, devolver a ese país a la órbita de Moscú.
Sin embargo, la reunión no está exenta de riesgos para el presidente estadounidense. Al recibir a Putin en territorio norteamericano, le concede la validación que el líder ruso buscaba tras su aislamiento internacional por la invasión a Ucrania hace más de tres años. Además, la exclusión del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, contradice la política occidental de “nada sobre Ucrania sin Ucrania” y abre la puerta a que se negocie un acuerdo que Kiev podría rechazar.
Las posibilidades de éxito son inciertas. Moscú y Kiev mantienen posiciones muy alejadas respecto a las condiciones de paz. Putin se ha opuesto de forma reiterada a un alto el fuego temporal, condicionándolo al cese del envío de armas occidentales y a la suspensión del reclutamiento ucraniano, exigencias que tanto Kiev como sus aliados consideran inaceptables.