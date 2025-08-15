Trump y Putin se encuentran reunidos en Alaska en una cumbre que podría definir el futuro de la guerra en Ucrania

Sin embargo, la reunión no está exenta de riesgos para el presidente estadounidense. Al recibir a Putin en territorio norteamericano, le concede la validación que el líder ruso buscaba tras su aislamiento internacional por la invasión a Ucrania hace más de tres años. Además, la exclusión del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, contradice la política occidental de “nada sobre Ucrania sin Ucrania” y abre la puerta a que se negocie un acuerdo que Kiev podría rechazar.