Donald Trump presiona a Vladimir Putin: advierte que habrá consecuencias "muy graves" si no acepta detener la guerra en Ucrania

Zelensky ha sido enfático en su postura de que Moscú no se está preparando para un alto el fuego, sino que busca extender la invasión. En este contexto, el mandatario ucraniano se reunió con líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, quienes participarán en la reunión virtual con Trump. Previo a este encuentro, el presidente estadounidense señaló que los líderes europeos "quieren ver un acuerdo", consignó el medio internacional France24.