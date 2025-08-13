 Donald Trump presiona a Vladimir Putin: advierte que habrá consecuencias "muy graves" si no acepta detener la guerra en Ucrania
Donald Trump presiona a Vladimir Putin: advierte que habrá consecuencias "muy graves" si no acepta detener la guerra en Ucrania

Las declaraciones del mandatario republicano se producen a dos días del encuentro que mantendrá con su par ruso en Alaska.

En la previa de la reunión que se desarrollará este viernes en Alaska, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una advertencia directa a Rusia, asegurando que impondrá “consecuencias muy graves” si Vladimir Putin, no detiene el conflicto bélico en Ucrania.

El mandatario republicano informó que, antes de reunirse con Putin, sostuvo una videollamada con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, la cual calificó como “muy buena” y “muy amable”. 

“Él estuvo en la llamada. El presidente Zelensky estuvo en la llamada. Le daría un 10”, afirmó el estadounidense desde el Kennedy Center de Washington, donde participaba en un acto oficial. Según detalló, de ese intercambio surgió la idea de concretar “rápidamente” una reunión tripartita con Putin y Zelensky tras la cita bilateral en Alaska.

Un encuentro con peso estratégico y simbólico

La reunión de este viernes se llevará a cabo en la base aérea Elmendorf-Richardson, ubicada al norte de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. 

Esta instalación militar, una de las más estratégicas del país, es utilizada por las fuerzas armadas estadounidenses para interceptar aeronaves rusas que se aproximan al espacio aéreo nacional y alberga una importante base de misiles de defensa.

Además, la base suele servir como escala para aviones presidenciales en rutas hacia Asia, lo que subraya tanto el valor simbólico como operativo del encuentro entre Trump y Putin.

Zelensky presiona a líderes europeos antes de cumbre clave entre Trump y Putin

Zelensky ha sido enfático en su postura de que Moscú no se está preparando para un alto el fuego, sino que busca extender la invasión. En este contexto, el mandatario ucraniano se reunió con líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, quienes participarán en la reunión virtual con Trump. Previo a este encuentro, el presidente estadounidense señaló que los líderes europeos "quieren ver un acuerdo", consignó el medio internacional France24.

