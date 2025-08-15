Volcanes de la Cordillera de los Andes se encuentran bajo alerta amarilla por un pico en su actividad

Un mes de gran intensidad

El sismo de mayor magnitud alcanzó 3,7, localizado a 10,2 km al oeste-suroeste del centro de la laguna y a 5,4 km de profundidad. Además de los sismos, se registró un aumento en los eventos de largo período, aunque estos con baja energía, y una marcada deformación del terreno, medida por la red de estaciones GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite). Se observaron tasas de 4,2 cm por mes en dirección vertical y 2,1 cm por mes en horizontal desde mediados de mayo, lo que refleja una intensificación de la actividad interna.