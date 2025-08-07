Un segundo volcán se activa y Argentina declara alerta amarilla

El Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) del Servicio Geológico Minero Argentino y el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur de Chile declararon una segunda alerta técnica. Esta vez, la advertencia de nivel amarillo es para el Complejo Volcánicao Laguna del Maule, una estructura geológica ubicada en Chile, a solo cinco kilómetros del límite con Argentina.
El Complejo Volcánico Laguna del Maule se encuentra del lado chileno de la cordillera, a pocos kilómetros de las localidades de Cochico y Barrancas, provincia de Neuquén, y de Las Loicas, Bardas Blancas y Malargüe, de Mendoza.
Desde hace dos semanas, el Complejo Volcánico Planchón-Peteroa ingresó en alerta amarilla. Se estima que el tipo de comportamientos registrados en esta estructura geológica antecedió a ciclos eruptivos que incluyeron la emisión de ceniza volcánica. El Planchón-Peteroa se encuentra a aproximadamente 65 kilómetros de Laguna del Maule.
Alerta amarilla para un segundo volcán
Este cambio del nivel de alerta técnica, se basa principalmente en un aumento en los parámetros de actividad sísmica del volcán a lo largo del mes de julio del corriente año. En este periodo, se registraron más de 11.000 eventos de tipo volcano-tectónicos (VT), asociados al fracturamiento de roca al interior del volcán.
Los movimientos fueron registrados, sobre todo, en el sector chileno de Troncoso y las Nieblas al suroeste y este de la laguna. Todo lo anteriormente mencionado sugiere una progresión de la actividad interna del volcán hacia nuevos sectores del complejo. El aumento de actividad de este tipo se registró en oportunidades previas, por lo que se descarta una erupción inminente.
Desde el OAVV se continuarán con las tareas de monitoreo y cooperación conjunta con el Observatorio Volcanológico de los Andes del SUR (OVDAS) de Chile, al igual que con las autoridades locales y provinciales, y en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y se informará ante cualquier cambio.