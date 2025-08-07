Un segundo volcán se activa y Argentina declara alerta amarilla

Los movimientos fueron registrados, sobre todo, en el sector chileno de Troncoso y las Nieblas al suroeste y este de la laguna. Todo lo anteriormente mencionado sugiere una progresión de la actividad interna del volcán hacia nuevos sectores del complejo. El aumento de actividad de este tipo se registró en oportunidades previas, por lo que se descarta una erupción inminente.