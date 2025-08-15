Descubrieron el "Ojo de Saurón", un núcleo galáctico que envía chorros de partículas a la Tierra

La nueva publicación de Astronomy & Astrophysics Letters nos revela una imagen surrealista: la captura de un blazar, uno de los fenómenos astronómicos más potentes y luminosos del cosmos. Se trata de una fotografía de resolución escalofriante que se asemeja al "Ojo de Saurón" del Señor de los Anillos, que representa el poder y la omnipresencia en las adaptaciones cinematográficas. Sin embargo en este caso se trata de una fuente de luz sin precedentes y uno de los mayores emisores de neutrinos detectados en la historia de la ciencia.