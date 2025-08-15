 Descubrieron el "Ojo de Saurón", un núcleo galáctico que envía chorros de partículas a la Tierra
Descubrieron el "Ojo de Saurón", un núcleo galáctico que envía chorros de partículas a la Tierra

Este enigmático blazar lanza partículas energéticas que atraviesan planetas, estrellas e incluso a los cuerpos humanos.

El 'Ojo de Sauron': una impactante imagen de un chorro de plasma en el blazar PKS 1424+240, visto de frente. YY Kovalev et al/ ABC
Hace 4 Hs

En el vasto universo en el que estamos insertos, hay objetos tan fascinantes y enigmáticos como es el "Ojo de Saurón", un núcleo galáctico extremadamente luminoso, que fue revelado a la humanidad tras 15 años de trabajo científico. Este fenómeno que vigila la Tierra desde lejos, envía chorros de partículas energéticas en una perfecta alineación con nuestro planeta.

La nueva publicación de Astronomy & Astrophysics Letters nos revela una imagen surrealista: la captura de un blazar, uno de los fenómenos astronómicos más potentes y luminosos del cosmos. Se trata de una fotografía de resolución escalofriante que se asemeja al "Ojo de Saurón" del Señor de los Anillos, que representa el poder y la omnipresencia en las adaptaciones cinematográficas. Sin embargo en este caso se trata de una fuente de luz sin precedentes y uno de los mayores emisores de neutrinos detectados en la historia de la ciencia.

El núcleo más brillante del Universo

Tras 15 años de observaciones continuas con el poderoso radiotelescopio Very Long Baseline Array, el equipo internacional de astrónomos logró construir con gran detalle el blazar PKS  1424+240, situado en el núcleo de una galaxia activa, emite partículas y radiación con un brillo que supera al de millones de estrellas juntas.

Chorros de partículas contra la Tierra

Este centro está alimentado por un agujero negro supermasivo que lanza chorros de partículas a casi la velocidad de la luz, donde su trayectoria está casi perfectamente alineada con nuestro planeta. Ese efecto multiplica su luminosidad aparente y permite a los científicos estudiarlo con un detalle sin precedentes.

«Cuando reconstruimos la imagen, se veía absolutamente impresionante. Nunca habíamos visto nada igual: un campo magnético toroidal casi perfecto con un chorro apuntando directamente hacia nosotros», destaca para Space.com Yuri Kovalev, investigador principal del Instituto Max Planck de Radioastronomía y autor principal del estudio. Según su equipo, esta alineación multiplica por 30 el brillo del blazar, identificado como PKS 1424+240.

"Neutrinos" que nos atraviesan

Pero no se trata solo de una fuente lumínica de rayos gamma inconcebible, si no también el emisor de una potente fuente de neutrinos de alta energía que en este momento atraviesa a nuestra biología. Los neutrinos, conocidos como 'partículas fantasma', son subatómicos, invisibles y extremadamente ligeros, capaces de perforar planetas, estrellas e incluso a traspasar sobre los cuerpos humanos sin interactuar casi con la materia. Cada segundo, billones de ellos cruzan nuestro cuerpo sin que lo percibamos.

Aunque su radiación no representa peligro para la Tierra, estos objetos son laboratorios naturales para comprender la dinámica de los agujeros negros y su influencia en la evolución de las galaxias. PKS 1424+240 es un recordatorio de que, incluso a distancias inimaginables, el universo sigue enviándonos señales que, al descifrarlas, nos acercan a sus secretos más profundos.

