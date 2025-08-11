Así es la nave espacial que podría colonizar nuevos mundos y donde 2.000 personas podrían vivir

En la zona más cercana al núcleo se destinarían espacios para el cultivo de plantas, hongos, insectos y ganado, recreando incluso biomas completos como bosques tropicales o boreales. Más allá, se ubicarían parques, escuelas, hospitales y bibliotecas, seguidos por áreas residenciales, y en la periferia, industrias, talleres y almacenes gestionados en gran parte por robots. Como atractivo singular, el Cosmo Dome en la parte delantera ofrecería una burbuja de microgravedad con vistas espectaculares del espacio, permitiendo a los pasajeros vivir la experiencia de la ingravidez.