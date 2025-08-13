Se cayó WhatsApp: usuarios reportan fallas masivas en la versión web

Durante la tarde de este miércoles, la versión web de WhatsApp experimenta una caída a nivel global que impide el acceso a la plataforma desde navegadores.
El inconveniente comenzó pasadas las 17.40 y no impacta en las versiones móviles de la aplicación utilizadas en celulares.
En Argentina, numerosos usuarios reportaron en redes sociales que no pueden ingresar a sus perfiles. Sin embargo, quienes ya tenían abierta la plataforma no registraron dificultades para enviar o recibir mensajes.
Hasta el momento, no se conocen las causas de esta interrupción ni se ha informado cuándo el servicio volverá a funcionar con normalidad.