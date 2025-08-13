 Se cayó WhatsApp: usuarios reportan fallas masivas en la versión web
Secciones
SociedadTecnología

Se cayó WhatsApp: usuarios reportan fallas masivas en la versión web

El inconveniente comenzó pasadas las 17.40 y no impacta en las versiones móviles de la aplicación utilizadas en smartphones.

Hace 35 Min

Durante la tarde de este miércoles, la versión web de WhatsApp experimenta una caída a nivel global que impide el acceso a la plataforma desde navegadores.

El inconveniente comenzó pasadas las 17.40 y no impacta en las versiones móviles de la aplicación utilizadas en celulares.

En Argentina, numerosos usuarios reportaron en redes sociales que no pueden ingresar a sus perfiles. Sin embargo, quienes ya tenían abierta la plataforma no registraron dificultades para enviar o recibir mensajes.

Hasta el momento, no se conocen las causas de esta interrupción ni se ha informado cuándo el servicio volverá a funcionar con normalidad.

Temas TucumánBuenos AiresWhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

Construcción en Argentina: creció un 13,9% interanual en junio y acumuló una suba del 10,8% en el primer semestre

Construcción en Argentina: creció un 13,9% interanual en junio y acumuló una suba del 10,8% en el primer semestre

Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo
2

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
3

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes
4

Fue multicampeón en el River de Gallardo y ahora jugará en un club de un pueblo de 13.000 habitantes

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo
5

La estrategia de Jaldo en la lista del oficialismo para las elecciones de octubre: cuáles serán los roles de Manzur y de Acevedo

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”
6

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Más Noticias
El truco casero para eliminar la humedad de las paredes con un solo ingrediente

El truco casero para eliminar la humedad de las paredes con un solo ingrediente

Cáncer de colon: estos son los síntomas silenciosos de la enfermedad

Cáncer de colon: estos son los síntomas silenciosos de la enfermedad

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán

Un apagón afectó a varios barrios de Tucumán

Zoe, la profesora creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina

Zoe, la "profesora" creada con inteligencia artificial, debutó en un aula argentina

Comentarios