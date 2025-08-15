Pelea entre cadetes y agentes: “No podemos trabajar porque nos persiguen todo el tiempo”

“Estamos cansados. En Yerba Buena, como pasa en otras ciudades, no podemos trabajar tranquilos porque nos persiguen todo el tiempo”, sostuvo Benjamín González. “Si vos te fijás bien, a los únicos que detienen en los controles que hace la GUM (Guardia Urbana Municipal) son los cadetes. Los demás pasan como si nada”, añadió.
Los cadetes señalaron que los incidentes son una respuesta a la persecución que vienen sufriendo desde hace varios meses. “¿Cómo no hicieron lo mismo con los vigías que agredieron a nuestro compañero? Los policías también se portaron muy mal porque hasta golpearon a las chicas. ¿Cómo no hacen lo mismo con los choros que nos roban la moto?”, preguntó Esteban Martínez. María Fernana Carmona agregó: “es cierto que hay algunos compañeros que no cumplen con las normas. Pero no por eso vamos a caer todos en la misma bolsa. Que vean bien a quién controlar y no sólo porque tengamos una campera de una empresa ya desconfíen de nosotros. Eso es lo que más nos molesta”.
Agustín, referente de los cadetes de Yerba Buena, en una entrevista con LG Play realizó otros cuestionamientos. “Hemos mantenido varias reuniones con funcionarios de las provincias y de los principales municipios. Siempre nos prometen cosas y nunca cumplen. Por ejemplo, nos dijeron que repartirían unos 500 GPS de ubicación, pero nunca llegaron a nuestras manos”, relató.