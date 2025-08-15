Pelea entre cadetes y agentes: “No podemos trabajar porque nos persiguen todo el tiempo”

Los cadetes señalaron que los incidentes son una respuesta a la persecución que vienen sufriendo desde hace varios meses. “¿Cómo no hicieron lo mismo con los vigías que agredieron a nuestro compañero? Los policías también se portaron muy mal porque hasta golpearon a las chicas. ¿Cómo no hacen lo mismo con los choros que nos roban la moto?”, preguntó Esteban Martínez. María Fernana Carmona agregó: “es cierto que hay algunos compañeros que no cumplen con las normas. Pero no por eso vamos a caer todos en la misma bolsa. Que vean bien a quién controlar y no sólo porque tengamos una campera de una empresa ya desconfíen de nosotros. Eso es lo que más nos molesta”.