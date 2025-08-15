 Pelea entre cadetes y agentes: “No podemos trabajar porque nos persiguen todo el tiempo”
Secciones
Seguridad

Pelea entre cadetes y agentes: “No podemos trabajar porque nos persiguen todo el tiempo”

Los cadetes señalaron que los incidentes son una respuesta a la persecución que vienen sufriendo desde hace varios meses.

Hace 39 Min

“Estamos cansados. En Yerba Buena, como pasa en otras ciudades, no podemos trabajar tranquilos porque nos persiguen todo el tiempo”, sostuvo Benjamín González. “Si vos te fijás bien, a los únicos que detienen en los controles que hace la GUM (Guardia Urbana Municipal) son los cadetes. Los demás pasan como si nada”, añadió.

Pelea entre cadetes y agentes: “No pueden actuar como una banda de patoteros”

Pelea entre cadetes y agentes: “No pueden actuar como una banda de patoteros”

Los cadetes señalaron que los incidentes son una respuesta a la persecución que vienen sufriendo desde hace varios meses. “¿Cómo no hicieron lo mismo con los vigías que agredieron a nuestro compañero? Los policías también se portaron muy mal porque hasta golpearon a las chicas. ¿Cómo no hacen lo mismo con los choros que nos roban la moto?”, preguntó Esteban Martínez. María Fernana Carmona agregó: “es cierto que hay algunos compañeros que no cumplen con las normas. Pero no por eso vamos a caer todos en la misma bolsa. Que vean bien a quién controlar y no sólo porque tengamos una campera de una empresa ya desconfíen de nosotros. Eso es lo que más nos molesta”.

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Agustín, referente de los cadetes de Yerba Buena, en una entrevista con LG Play realizó otros cuestionamientos. “Hemos mantenido varias reuniones con funcionarios de las provincias y de los principales municipios. Siempre nos prometen cosas y nunca cumplen. Por ejemplo, nos dijeron que repartirían unos 500 GPS de ubicación, pero nunca llegaron a nuestras manos”, relató.

Temas Yerba BuenaViolencia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
4

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
5

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
6

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Más Noticias
La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley

La startup tucumana NotNini logra el apoyo de inversores estrella de Silicon Valley

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

Comentarios