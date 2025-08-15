 Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Hubo incidentes a partir del cruce en rojo del semáforo de Solano Vera y Aconquija por parte de cuatro mensajeros. Denuncian agresiones.

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
