Pelea entre cadetes y agentes: “No pueden actuar como una banda de patoteros”

El Centro de Monitoreo de Yerba Buena realizó durante la primera quincena de abril un informe sobre las infracciones que cometen los trabajadores de mensajerías. “Se constató una alta frecuencia de infracciones tales como el no uso del casco, violaciones de semáforos en rojo, giros indebidos y uso del celular mientras se conduce. Además, un número significativo de motos no contaban con dominio visible, lo cual representa una grave limitación para el control y sanción de las conductas observadas”, se puede leer en las conclusiones del trabajo.