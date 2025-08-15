Pelea entre cadetes y agentes: “No pueden actuar como una banda de patoteros”

“En Yerba Buena no vamos a tolerar este tipo de incidentes. No pueden actuar como una banda de patoteros agrediendo a la gente que intenta atacar a todos aquellos que intentan controlarlos por las infracciones que cometen”, señaló Ileana Dulout, secretaria de Seguridad de ese municipio.
La funcionaria destacó que este es un problema que crece no sólo en el municipio, sino también en toda la provincia. “No será la primera vez que generen este tipo de problemas. Nos hemos enterado de varios casos en los que también tuvo que intervenir la Policía. No pueden pretender ser los dueños de la calle”, dijo.
El Centro de Monitoreo de Yerba Buena realizó durante la primera quincena de abril un informe sobre las infracciones que cometen los trabajadores de mensajerías. “Se constató una alta frecuencia de infracciones tales como el no uso del casco, violaciones de semáforos en rojo, giros indebidos y uso del celular mientras se conduce. Además, un número significativo de motos no contaban con dominio visible, lo cual representa una grave limitación para el control y sanción de las conductas observadas”, se puede leer en las conclusiones del trabajo.
“Estas prácticas no sólo infringen las normas de tránsito vigentes, sino que representan un riesgo concreto tanto para terceros como para los propios conductores, como quedó evidenciado en distintos casos de accidentes registrados por las cámaras del Centro de Monitoreo”, señalaron los responsables del informe.