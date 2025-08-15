Pusineri estudia cómo suplir las bajas de Galván y Ferreira

Atlético recibió ayer una doble mala noticia. Mientras el plantel asimilaba la derrota frente a Newell’s y realizaba trabajos en una de las canchas del hotel de la Liga Salteña, se confirmó que Clever Ferreira e Ignacio Galván estarán fuera de las canchas entre 14 y 21 días por lesiones musculares.
Los plazos de recuperación estimados hacen prever que ambos podrían reaparecer recién en la séptima fecha del torneo Clausura, cuando el equipo de Lucas Pusineri visite a Gimnasia y Esgrima en La Plata, el próximo 30 de agosto. La ausencia de Ferreira significa perder a uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, mientras que la de Galván obliga a reconfigurar el sector izquierdo de la defensa.
En paralelo, el cuerpo técnico ya comenzó a trabajar en posibles variantes para afrontar el compromiso del lunes frente a Sarmiento, en Junín, por la quinta fecha. La idea es encontrar soluciones que permitan mantener el funcionamiento colectivo y, al mismo tiempo, cubrir la falta de dos titulares habituales.
El desafío llega en un momento clave, con el “Decano” necesitado de sumar para alejarse de la zona baja de la tabla Anual y con la obligación de reponerse rápido de un golpe que dejó secuelas futbolísticas y físicas.