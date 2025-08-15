 Pusineri estudia cómo suplir las bajas de Galván y Ferreira
Secciones
DeportesFútbol

Pusineri estudia cómo suplir las bajas de Galván y Ferreira

El defensor central y el lateral estarán entre 14 y 21 días fuera por lesiones musculares. Pusineri deberá rearmar el equipo para visitar a Sarmiento y recién podría contar con ellos en la séptima fecha, frente a Gimnasia en La Plata.

El DT deberá reorganizar el equipo de cara al partido contra Sarmiento de Junín.
Hace 1 Hs

Atlético recibió ayer una doble mala noticia. Mientras el plantel asimilaba la derrota frente a Newell’s y realizaba trabajos en una de las canchas del hotel de la Liga Salteña, se confirmó que Clever Ferreira e Ignacio Galván estarán fuera de las canchas entre 14 y 21 días por lesiones musculares.

Los plazos de recuperación estimados hacen prever que ambos podrían reaparecer recién en la séptima fecha del torneo Clausura, cuando el equipo de Lucas Pusineri visite a Gimnasia y Esgrima en La Plata, el próximo 30 de agosto. La ausencia de Ferreira significa perder a uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, mientras que la de Galván obliga a reconfigurar el sector izquierdo de la defensa.

En paralelo, el cuerpo técnico ya comenzó a trabajar en posibles variantes para afrontar el compromiso del lunes frente a Sarmiento, en Junín, por la quinta fecha. La idea es encontrar soluciones que permitan mantener el funcionamiento colectivo y, al mismo tiempo, cubrir la falta de dos titulares habituales. 

El desafío llega en un momento clave, con el “Decano” necesitado de sumar para alejarse de la zona baja de la tabla Anual y con la obligación de reponerse rápido de un golpe que dejó secuelas futbolísticas y físicas.

Temas SaltaClub Atlético Sarmiento de JunínClub de Gimnasia y Esgrima La PlataCopa ArgentinaClub Atlético Newell´s Old BoysLucas PusineriClub Atlético TucumánIgnacio Galván
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
4

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
5

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
6

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Más Noticias
Agenda deportiva de hoy: arranca la fecha 5 del Clausura y vuelven las ligas europeas

Agenda deportiva de hoy: arranca la fecha 5 del Clausura y vuelven las ligas europeas

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

El Gobierno obliga a los bancos a tener más dinero inmovilizado

Comentarios