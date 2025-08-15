Pusineri estudia cómo suplir las bajas de Galván y Ferreira

Los plazos de recuperación estimados hacen prever que ambos podrían reaparecer recién en la séptima fecha del torneo Clausura, cuando el equipo de Lucas Pusineri visite a Gimnasia y Esgrima en La Plata, el próximo 30 de agosto. La ausencia de Ferreira significa perder a uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, mientras que la de Galván obliga a reconfigurar el sector izquierdo de la defensa.