Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Fútbol
Bronca y autocrítica en Atlético Tucumán tras la derrota con Newell’s en Copa Argentina
El “Decano” cayó 3-2 en Salta por los octavos de final y quedó eliminado del certamen. Los jugadores asumieron sus errores y prometieron levantarse para lo que viene.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Benjamín Papaterra
Hace 40 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Copa Argentina
Leandro Díaz
Matías Mansilla
Lautaro Godoy
Miguel Brizuela
Fausto Grillo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán
Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras
Más Noticias
Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar
Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid
Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más