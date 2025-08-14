 Bronca y autocrítica en Atlético Tucumán tras la derrota con Newell’s en Copa Argentina
Secciones
DeportesFútbol

Bronca y autocrítica en Atlético Tucumán tras la derrota con Newell’s en Copa Argentina

El “Decano” cayó 3-2 en Salta por los octavos de final y quedó eliminado del certamen. Los jugadores asumieron sus errores y prometieron levantarse para lo que viene.

Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 40 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Copa ArgentinaLeandro DíazMatías MansillaLautaro GodoyMiguel BrizuelaFausto Grillo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
1

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
3

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
4

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán
5

Remise ayer, Uber hoy: una historia que se repite en Tucumán

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras
6

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Más Noticias
Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Ganó la Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y terminó expulsado a los nueve minutos de ingresar

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

En el día de su cumpleaños, Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

Agenda deportiva: ¿dónde ver en vivo Libertad-River Plate por la Libertadores?

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Comentarios