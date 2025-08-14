"En Tucumán no hay fentanilo adulterado ni queso con Listeria", aseguró Medina Ruiz

El hallazgo se produjo tras los casos registrados en un paciente de Buenos Aires en diciembre pasado y en dos personas más en abril de este año. En Tucumán, se realizó vigilancia estricta en todos los puntos de venta de queso artesanal, decomisando el producto en un solo lugar: un queso sin marca y de baja comercialización, que ya fue retirado por completo del mercado.