Cumbre de Alaska: Trump y Putin se reúnen para buscar una salida a la Guerra de Ucrania

Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que, si la llamada Cumbre de Alaska logra avances concretos, Trump planea convocar de inmediato a un cónclave tripartito con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y Putin, con el fin de establecer una hoja de ruta hacia la paz. Sin embargo, el mandatario estadounidense no oculta su pragmatismo: “Soy presidente y no se va a andar con rodeos. En los primeros dos, tres, cuatro o cinco minutos sabré si vamos a tener una buena o mala reunión”, afirmó ayer. Y añadió: “Si es una mala reunión, terminará muy rápido, y si es una buena reunión, terminaremos logrando la paz en un futuro muy cercano”.