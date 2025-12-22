Secciones
Cartas de lectores: Pérdida de espacios verdes
Hace 7 Hs

En Panorama Tucumano del 20 de diciembre, Guillermo Monti expone una real y preocupante situación de cómo el cemento avanza en los espacios públicos verdes, a lo que él llama “cementofilia”. Esto es de verdadera preocupación porque hace al deterioro de la salud ambiental, y por ende a la salud de los seres vivos. Carlos Thays, quien realizó numerosas e importantes obras paisajistas en todo el país, lloraría ante esta triste y preocupante situación de pérdida de espacios verdes en parques y plazas públicas.  En la familia de las normas ISO 14.000 se establecen requisitos para implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que permita controlar y minimizar los impactos ambientales negativos. Hay que pensar que la semilla que hoy se planta será el árbol del mañana y hace a la salud ambiental para las futuras generaciones de seres vivos.

Liliana Celia Müller                                

liliana.c.muller@gmail.com

