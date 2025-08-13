 Zelenski presiona a líderes europeos antes de cumbre clave entre Trump y Putin
Zelenski presiona a líderes europeos antes de cumbre clave entre Trump y Putin

El mandatario ucraniano ha sido enfático en su postura de que Moscú no se está preparando para un alto el fuego, sino que busca extender la invasión.

Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania.
Hace 2 Hs

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este martes a Berlín para reunirse con líderes europeos, antes de una videoconferencia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo principal del mandatario ucraniano es presionar a sus aliados para que exijan el fin de la guerra, de cara a la cumbre que Trump sostendrá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska el próximo 15 de agosto.

Zelenski ha sido enfático en su postura de que Moscú no se está preparando para un alto el fuego, sino que busca extender la invasión. En este contexto, el mandatario ucraniano se reunió con líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, quienes participarán en la reunión virtual con Trump. Previo a este encuentro, el presidente estadounidense señaló que los líderes europeos "quieren ver un acuerdo", consignó el medio internacional France24.

Avance militar de Rusia

Mientras se intensifica la actividad diplomática, el ejército ruso parece estar acelerando sus operaciones en el terreno. Según un análisis de la agencia AFP y datos del Instituto para la Guerra, las tropas rusas lograron su mayor avance en 24 horas en más de un año, capturando o reclamando 110 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano el martes 12 de agosto. Este ritmo de avance, que en los últimos meses solía tardar entre cinco y seis días, parece ser una estrategia para mejorar su posición ante una posible negociación de tregua.

En un movimiento que podría aumentar la presión sobre Moscú, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que "las sanciones o los aranceles secundarios podrían aumentar si la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin no resulta bien". 

Bessent hizo estas declaraciones a Bloomberg Television, instando a los líderes europeos a que también utilicen sanciones como herramienta de presión. Según el funcionario de EEUU, esto dejará claro a Putin que "todas las opciones están sobre la mesa".

Temas RusiaReino UnidoAlemaniaFranciaUcraniaVladimir PutinDonald TrumpEstados Unidos
