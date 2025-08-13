Zelenski presiona a líderes europeos antes de cumbre clave entre Trump y Putin

Avance militar de Rusia

Mientras se intensifica la actividad diplomática, el ejército ruso parece estar acelerando sus operaciones en el terreno. Según un análisis de la agencia AFP y datos del Instituto para la Guerra, las tropas rusas lograron su mayor avance en 24 horas en más de un año, capturando o reclamando 110 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano el martes 12 de agosto. Este ritmo de avance, que en los últimos meses solía tardar entre cinco y seis días, parece ser una estrategia para mejorar su posición ante una posible negociación de tregua.