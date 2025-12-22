El desafío de recuperar la zona del Bajo

En 1978 partió el último tren por el ramal del Belgrano que iba a Las Termas de Río Hondo; y a partir de los 80 comenzó a gestarse el certificado de defunción del ferrocarril en gran parte del país, que se profundizó en los 90. Era el inicio de la debacle de El Bajo. La estocada final ocurrió en 1994, con la inauguración de la nueva terminal de ómnibus en un sector que debería haber pertenecido al parque 9 de Julio. Hoy El Bajo es víctima de usurpaciones, instalación desordenada de ambulantes y puestos improvisados, falta de higiene, propiedades ruinosas y una permanente sensación de inseguridad, sobre todo durante la noche.