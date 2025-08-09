En vísperas de la reunión entre Trump y Putin, Zelenski rechazó ceder territorio ucraniano a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó la posibilidad de que su país ceda territorio como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto bélico con Rusia. En las últimas horas, el mandatario dijo que Kiev “no dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho” y que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”.