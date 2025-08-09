En vísperas de la reunión entre Trump y Putin, Zelenski rechazó ceder territorio ucraniano a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó la posibilidad de que su país ceda territorio como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto bélico con Rusia. En las últimas horas, el mandatario dijo que Kiev “no dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho” y que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”.
En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, el presidente ucraniano recordó que la integridad territorial de su país está garantizada por la Constitución y que es un principio “innegociable”.
Además, remarcó que una paz duradera solo será posible si Ucrania tiene voz en la mesa de negociación.
La respuesta del mandatario ucraniano llegó después de que Donald Trump declarara el viernes que se reuniría con Vladimir Putin incluso si el líder ruso no aceptaba conversar con Zelenski.
El encuentro entre Trump y Putin, previsto para el próximo viernes en Alaska, es considerado por algunos analistas como una posible vía de avance en un conflicto que ya supera los tres años.
Sin embargo, Zelenski desestimó la relevancia de esa cumbre y advirtió que cualquier negociación para resolver el mayor enfrentamiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial debe incluir a Kiev. “Cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán”, subrayó.