 En vísperas de la reunión entre Trump y Putin, Zelenski rechazó ceder territorio ucraniano a Rusia
Secciones
Mundo

En vísperas de la reunión entre Trump y Putin, Zelenski rechazó ceder territorio ucraniano a Rusia

El presidente ucraniano recordó que la integridad territorial de su país está garantizada por la Constitución y que es un principio “innegociable”.

Hace 4 Hs

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó la posibilidad de que su país ceda territorio como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto bélico con Rusia. En las últimas horas, el mandatario dijo que Kiev “no dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho” y que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”.

En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, el presidente ucraniano recordó que la integridad territorial de su país está garantizada por la Constitución y que es un principio “innegociable”. 

Donald Trump le dio hasta 12 días a Putin para que ponga fin a la guerra con Ucrania

Donald Trump le dio hasta 12 días a Putin para que ponga fin a la guerra con Ucrania

Además, remarcó que una paz duradera solo será posible si Ucrania tiene voz en la mesa de negociación.

La respuesta del mandatario ucraniano llegó después de que Donald Trump declarara el viernes que se reuniría con Vladimir Putin incluso si el líder ruso no aceptaba conversar con Zelenski. 

El encuentro entre Trump y Putin, previsto para el próximo viernes en Alaska, es considerado por algunos analistas como una posible vía de avance en un conflicto que ya supera los tres años.

Guerra Rusia-Ucrania: entre duros ataques, se abre una puerta a la paz

Guerra Rusia-Ucrania: entre duros ataques, se abre una puerta a la paz

Sin embargo, Zelenski desestimó la relevancia de esa cumbre y advirtió que cualquier negociación para resolver el mayor enfrentamiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial debe incluir a Kiev. “Cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán”, subrayó.

Temas RusiaEstados Unidos de AméricaUcraniaDonald TrumpVolodimir Zelensky
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”
2

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
3

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
4

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal
5

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
6

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Más Noticias
Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Tiroteo en Times Square: un adolescente de 17 años abrió fuego en la vía pública de Nueva York

Tiroteo en Times Square: un adolescente de 17 años abrió fuego en la vía pública de Nueva York

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Comentarios