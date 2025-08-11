Trump y Putin debatirán sobre Ucrania, sin Zelenski

WASHINGTON, Estados Unidos.- Sin la presencia de Ucrania, Donald Trump y Vladimir Putin se encaminan a una reunión, a fines de esta semana, para negociar condiciones para poner fin a la guerra en Europa del Este. La ubicación de la cumbre es sugestiva, como mínimo: Alaska, un lugar vendido por Rusia a Estados Unidos hace 158 años por US$ 7,2 millones, sería el lugar donde el presidente ruso intentará vender su acuerdo de tierras, en el que Kiev le entregaría porciones de territorio que aún no ha podido ocupar, según un artículo de CNN.