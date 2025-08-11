Trump y Putin debatirán sobre Ucrania, sin Zelenski

WASHINGTON, Estados Unidos.- Sin la presencia de Ucrania, Donald Trump y Vladimir Putin se encaminan a una reunión, a fines de esta semana, para negociar condiciones para poner fin a la guerra en Europa del Este. La ubicación de la cumbre es sugestiva, como mínimo: Alaska, un lugar vendido por Rusia a Estados Unidos hace 158 años por US$ 7,2 millones, sería el lugar donde el presidente ruso intentará vender su acuerdo de tierras, en el que Kiev le entregaría porciones de territorio que aún no ha podido ocupar, según un artículo de CNN.
La reunión, prevista para el 15 de agosto, genera dudas sobre el plan de ambos líderes quieren. Según datos de la agencia Bloomberg, la iniciativa consolidaría el control ruso sobre las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón -parcialmente ocupadas- y sobre Crimea, anexionada en 2014.
A cambio, Moscú detendría su ofensiva en las actuales líneas del frente y abriría un canal de cooperación económica con Estados Unidos. Para Kiev, aceptar este esquema supondría renunciar a alrededor del 20% de su territorio y validar por la vía diplomática avances logrados mediante la fuerza militar.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no ha sido invitado a la cita. Su respuesta a los rumores fue categórica: “Los ucranianos no abandonarán su tierra a los ocupantes”. Aliados europeos también expresaron reservas, al considerar que cualquier reconocimiento formal de las anexiones rusas sentaría un precedente peligroso para la seguridad regional.
Los objetivos de ambas partes en conflicto parecen irreconciliables. Rusia exige que Ucrania no ingrese en la Alianza del Atlántico (OTAN), renuncie a recibir armamento occidental y limite su capacidad militar.
Kiev reclama la retirada total de las tropas rusas y garantías de seguridad que incluyan nuevas entregas de armas y, eventualmente, presencia militar europea, algo que el Kremlin descarta por completo.
Algunos analistas dicen que un acuerdo que congele la situación actual podría frenar la violencia, pero consolidaría un cambio territorial de gran magnitud sin resolución de fondo. “Sería una paz inestable que dejaría abierta la puerta a futuras hostilidades”, advierten especialistas en seguridad europea.
Oportunidades
Rusia busca además aprovechar la reunión para impulsar proyectos económicos conjuntos con Estados Unidos, especialmente en el Ártico. El Kremlin pretende desarrollar la Ruta Marítima del Norte, ampliar la capacidad de sus puertos y atraer inversiones en sectores estratégicos como metales raros, energía y tecnología. Estas iniciativas podrían competir con rutas comerciales como el canal de Suez y forman parte de la estrategia de Moscú para mitigar el impacto de las sanciones internacionales y recuperar fondos congelados en bancos occidentales.
Mientras tanto, el frente de batalla sigue activo. Las fuerzas rusas mantienen la presión en Donetsk y lanzan ataques nocturnos contra diversas localidades ucranianas. Según expertos militares, el avance territorial ruso actual le permitiría negociar desde una posición de fuerza, lo que explica el interés del Kremlin en formalizar un alto el fuego sin más concesiones.
La cita de Alaska genera expectativas dispares. Para algunos, podría ser una oportunidad de abrir un canal diplomático capaz de frenar la guerra; para otros, representa el riesgo de legitimar un rediseño territorial impuesto por la fuerza.