¿Hoy habrá La Voz?: cómo seguirá el programa tras la cancelación del jueves

Este jueves, muchos espectadores se llevaron la sorpresa de que la programación habitual de La Voz Argentina había cambiado. Quienes visitaron el canal de Telefe se dieron cuenta que ayer no hubo ninguna emisión del popular reality, lo que planteó dudas sobre cómo seguirán las siguientes ediciones del concurso.
Este jueves 14 de agosto, Telefe no transmitió La Voz Argentina. Muchos seguidores se desilusionaron al notar que no estaban emitiendo el programa para las 21:45, y esto se debió a una decisión del mismo canal de TV. Por ese día, la cadena sacó de su programación habitual para emitir un partido de fútbol en el horario del reality musical.
¿Qué pasó con La Voz este jueves 14 de agosto?
Se trató de una inesperada emisión de la que pocos estaban enterados. Telefe transmitió el partido de la Copa Libertadores de River Plate frente a Libertad de Paraguay. El encuentro coincidía con el horario de La Voz, a las 21:30, seguido de la emisión habitual de Pasapalabra, con Ivan de Pineda como conductor.
Debido a la falta de lugar disponible en la secuencia diaria se decidió cambiar para esta semana la emisión usual. El reality se transmite de domingo a jueves a las 21:45 por la pantalla de Telefe, ubicado en el prime time nocturno para competir directamente con los programas más fuertes de la televisión local.
La Voz regresa este viernes a su horario habitual con la fase de los "Knockouts" que había comenzado este domingo, tras la emocionante etapa de las "Batallas". En esta etapa los entrenadores enfrentan a dos participantes de un mismo equipo, los cuales deben competir interpretando diferentes canciones.
Programación de Telefe este viernes 15 de agosto
19: 00hs Amor a cualquier precio
20:00hs Telefe Noticias
21:30hs La voz Argentina
22:30 hs Por el mundo
23: 45hs AMIA, la serie
00:30hs Staff