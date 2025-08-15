¿Hoy habrá La Voz?: cómo seguirá el programa tras la cancelación del jueves

Este jueves 14 de agosto, Telefe no transmitió La Voz Argentina. Muchos seguidores se desilusionaron al notar que no estaban emitiendo el programa para las 21:45, y esto se debió a una decisión del mismo canal de TV. Por ese día, la cadena sacó de su programación habitual para emitir un partido de fútbol en el horario del reality musical.