¿Se desvió del camino el UBER? Los consejos de seguridad que debés tener en cuenta

En donde hay dos o más personas involucradas, hay relaciones que pueden suponer conflictos. Es lo que sucede entre los socios y usuarios de Uber, una de las aplicaciones para traslados más usadas en Argentina. Es que quienes contratan los servicios de transporte empezaron a notar comportamientos inesperados de los choferes, como desviaciones del camino.
Uber sostiene ser una plataforma que tiene compromiso con la seguridad. “Queremos que te muevas con libertad, aproveches tu tiempo al máximo y estés conectado con las personas y lugares que más te importan. Es por eso que estamos comprometidos con la seguridad: desde la creación de nuevos estándares hasta el desarrollo de tecnología con el objetivo de reducir los incidentes”.
Las funciones de Uber para viajar con más seguridad
Ante cualquier infracción, riesgo que hayas corrido en un viaje en Uber u olvido por tu parte o parte del conductor, hay una serie de denuncias que pueden hacerse. Al finalizar el viaje, la resolución saldrá para que, quien pagó, tenga acceso a una opción para hacer el descargo. Pero en muchas ocasiones, no será necesario llegar a tanto. Mientras realizás un viaje, hay opciones que se pueden usar en tiempo real.
Llamada a autoridades locales
Podés llamar a autoridades locales en caso de alguna emergencia. La aplicación muestra detalles de viaje y la ubicación para que puedas compartirla rápidamente con las autoridades. Uber, además, realiza un seguimiento de los incidentes reportados.
Soporte ante incidentes
En caso de un accidente o emergencia de seguridad, el equipo de soporte de la app estará capacitado para responder ante las dudas relacionadas.
Compartir tu viaje
Desde la aplicación, podrás personalizar tus contactos allegados y de confianza y crear recordatorios para compartirles el estado de tu viaje. De este modo, pueden saber en tiempo real, mediante una invitación de la aplicación o mediante un link, en qué lugar estás en todo momento.
Calificaciones bilaterales
Tus comentarios construyen la reputación de tus choferes. Por eso los viajes con bajas calificaciones se registran para promover que solo las personas respetuosas –tanto choferes como pasajeros– puedan usar la app.
Seguimiento por GPS
Uber hace un seguimiento de todos los viajes mediante GPS. Cuenta con un registro de cada uno, en caso de que algo suceda.
PIN de viaje
Para evitar que un conductor inicie el viaje sin vos y después se te cobre por un traslado en un auto al que no subiste, podés habilitar el PIN de verificación. Este agrega una capa de seguridad más al viaje, porque obliga al chofer a solicitar el código para poder iniciar el traslado. Ayuda a evitar engaños, sobre todo en viajes nocturnos.