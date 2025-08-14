¿Se desvió del camino el UBER? Los consejos de seguridad que debés tener en cuenta

Las funciones de Uber para viajar con más seguridad

Ante cualquier infracción, riesgo que hayas corrido en un viaje en Uber u olvido por tu parte o parte del conductor, hay una serie de denuncias que pueden hacerse. Al finalizar el viaje, la resolución saldrá para que, quien pagó, tenga acceso a una opción para hacer el descargo. Pero en muchas ocasiones, no será necesario llegar a tanto. Mientras realizás un viaje, hay opciones que se pueden usar en tiempo real.