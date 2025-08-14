Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

El vicegobernador, Miguel Acevedo, se refirió a la dinámica de actividad que se llevará adelante en la Legislatura de Tucumán en los próximos meses, considerando la cercanía con las elecciones de octubre. El presidente de la Cámara aseguró que la tarea parlamentaria no se verá afectada y adelantó que este mes se avanzará con el tratamiento de los pliegos para cubrir las vacantes del Poder Judicial.
“Vamos a tener siempre el trabajo por delante. Desde siempre, en años electorales es difícil compatibilizar gestión con política, pero en la Legislatura lo vamos a hacer. De hecho, el mes pasado tuvimos tres sesiones en dos semanas; cosa inédita. Y vamos a volver a sesionar en agosto hasta fin de mes, por lo menos con el tratamiento de los pliegos de los jueces que han sido remitidos”, aseguró Acevedo.
En junio, el gobernador Osvaldo Jaldo elevó siete nombres para cubrir las vacancias en el fuero civil en lo Comercial Común y en Familia y Sucesiones, de magistrados que fueron ternados en mérito a su desempeño en las pruebas del Consejo Asesor de la Magistratura. El 10 de abril del año pasado fue la última vez que juraron jueces, y desde entonces se acumularon más de 70 vacantes.
Los profesionales propuestos fueron: Ramón Agustín Vidal (para juez de primera instancia en lo civil y comercial común de la VI nominación), Sandra Marcela Acosta (jueza de primera instancia de la VII nominación), Mabel Elizabeth Moreira (en lo Civil en Familia y Sucesiones), Luciana Eleas (vocal de Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial Común), Valeria Susana Castillo (vocal de Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial Común), Silvia Karina Lescano de Francesco (vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones) y Gabriela María Soledad Argañaraz (jueza subrogante de primera instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación).