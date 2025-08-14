Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Los profesionales propuestos fueron: Ramón Agustín Vidal (para juez de primera instancia en lo civil y comercial común de la VI nominación), Sandra Marcela Acosta (jueza de primera instancia de la VII nominación), Mabel Elizabeth Moreira (en lo Civil en Familia y Sucesiones), Luciana Eleas (vocal de Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial Común), Valeria Susana Castillo (vocal de Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial Común), Silvia Karina Lescano de Francesco (vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones) y Gabriela María Soledad Argañaraz (jueza subrogante de primera instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación).