Remontada increíble: PSG se consagró en la Supercopa tras vencer a Tottenham

El conjunto inglés parecía encaminarse a la victoria con los goles de Micky Van de Ven, a los 39 minutos del primer tiempo, y de Cristian “Cuti” Romero, quien amplió la ventaja de cabeza al inicio del complemento. La reacción parisina llegó sobre el cierre: Kang-In Lee descontó con un potente disparo desde fuera del área cuando restaban apenas cinco minutos para el final.