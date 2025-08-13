Remontada increíble: PSG se consagró en la Supercopa tras vencer a Tottenham

En una noche de emociones fuertes en Udine, el París Saint-Germain levantó la Supercopa de Europa tras imponerse al Tottenham en una definición infartante. El equipo de Luis Enrique igualó 2-2 en el tiempo regular y se llevó el título con un 4-3 en la tanda de penales, gracias al remate decisivo de Nuno Mendes.
El conjunto inglés parecía encaminarse a la victoria con los goles de Micky Van de Ven, a los 39 minutos del primer tiempo, y de Cristian “Cuti” Romero, quien amplió la ventaja de cabeza al inicio del complemento. La reacción parisina llegó sobre el cierre: Kang-In Lee descontó con un potente disparo desde fuera del área cuando restaban apenas cinco minutos para el final.
Ya en tiempo agregado, Ousmane Dembélé desbordó y envió un centro preciso para que Gonçalo Ramos conectara de cabeza y estableciera la igualdad, llevando el partido a la definición desde los doce pasos.
En la serie, ambos equipos intercambiaron aciertos y errores, pero fue Mendes quien, con un disparo certero, desató la celebración francesa y selló una conquista que parecía lejana minutos antes.
El PSG, que venía de una temporada consagratoria, sumó así un nuevo trofeo internacional, demostrando que su espíritu competitivo sigue intacto incluso en los momentos más adversos.