Crisis en PSG: Donnarumma queda fuera de la Supercopa y su destino parece estar en otro club

El París Saint-Germain vive horas agitadas pese a venir de una temporada histórica, en la que se consagró campeón de la UEFA Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia. Gianluigi Donnarumma, figura clave en varios tramos del año, fue apartado del plantel y no estará presente en la Supercopa UEFA del próximo miércoles ante el Tottenham Hotspur, campeón de la Europa League. La razón oficial es su situación contractual, que sigue sin resolverse, pero en el entorno del futbolista consideran la decisión como injusta.
Según el periodista Fabrizio Romano, el arquero italiano saldrá del PSG en este mismo mercado o bien quedará libre cuando su contrato expire en 2026. La postura del jugador y de su agente es clara: buscarán un nuevo destino en el corto plazo. Manchester United aparece como el principal interesado, especialmente después de no haber concretado el fichaje de Emiliano “Dibu” Martínez. Chelsea, Manchester City y varios clubes de Arabia Saudita también siguen de cerca el caso.
En el mercado de fichajes, el PSG ha tenido un perfil más bajo que en temporadas anteriores. La única gran inversión fue la compra de Lucas Chevalier por 40 millones de euros, procedente del Lille y reciente ganador del premio al mejor arquero de la Ligue 1. Chevalier es visto como el sucesor natural de Donnarumma si su salida se confirma. Además, el club sumó a Renato Marin, libre desde la Roma, pero la prioridad parece estar en acomodar la plantilla actual.
Entre las posibles bajas además del guardameta italiano, figuran nombres importantes como Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Renato Sanches y Carlos Soler. La política de salidas podría reconfigurar el plantel de Luis Enrique de cara a una nueva temporada en la que, pese a los títulos recientes, las tensiones internas y las negociaciones abiertas amenazan con cambiar el rumbo del equipo.
Con el mercado europeo en su tramo final, todo apunta a que el futuro de Donnarumma se definirá en los próximos días. Si bien PSG no cierra del todo la puerta a retenerlo, el interés de los gigantes de la Premier League y de propuestas millonarias desde Arabia Saudita podrían acelerar su partida y marcar el fin de una etapa que, aunque corta, estuvo llena de éxitos deportivos.