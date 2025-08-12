Crisis en PSG: Donnarumma queda fuera de la Supercopa y su destino parece estar en otro club

El París Saint-Germain vive horas agitadas pese a venir de una temporada histórica, en la que se consagró campeón de la UEFA Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia. Gianluigi Donnarumma, figura clave en varios tramos del año, fue apartado del plantel y no estará presente en la Supercopa UEFA del próximo miércoles ante el Tottenham Hotspur, campeón de la Europa League. La razón oficial es su situación contractual, que sigue sin resolverse, pero en el entorno del futbolista consideran la decisión como injusta.