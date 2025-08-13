Se conoció la primera foto de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, preso

Claudio Contardi, ex marido de la modelo y conductora Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, al haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, integrado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes ordenaron su inmediata detención.
El empresario escuchó la sentencia desde el banquillo de los acusados, acompañado por su abogado Claudio Nitzcamer, a quien minutos después echó y reemplazó por el letrado Fernando Sicilia. La decisión judicial llegó pasadas las 11, tras un juicio en el que se presentaron decenas de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.
Luego del veredicto, Contardi fue trasladado esposado desde los tribunales de Campana a la DDI local, donde quedó alojado de forma provisoria. Horas más tarde, fue llevado a la comisaría 5ª de Escobar, donde permanecerá hasta que se disponga su ingreso al Servicio Penitenciario Bonaerense.
Julieta Prandi no estuvo presente en la sala al momento de la lectura de la sentencia. Se enteró de la condena cuando arribó al palacio judicial, acompañada por su psicóloga y familiares. “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida, en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después: salir a la calle y no ver un auto sospechoso, que alguien aparezca a buscar a mis hijos…”, expresó ante la prensa.
El nuevo defensor de Contardi, Fernando Sicilia, adelantó que pedirá su liberación. Afirmó que su cliente estuvo en “estado de indefensión” y anunció que presentará un habeas corpus reparador. “Tiene derecho al doble conforme como garantía mínima. Quiero saber por qué no pudo acceder a un juicio por jurados, por qué no pudo presentar pruebas y por qué no se pudo postergar la audiencia cuando había cambiado de abogado una semana antes del juicio”, planteó.
Sicilia indicó que entre hoy y mañana se reunirá con Contardi para definir los pasos a seguir y consideró que “tranquilamente podría cumplir una medida de coerción menos gravosa, como la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, junto a su hija menor y su esposa”.