Se conoció la primera foto de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, preso

Julieta Prandi no estuvo presente en la sala al momento de la lectura de la sentencia. Se enteró de la condena cuando arribó al palacio judicial, acompañada por su psicóloga y familiares. “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida, en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después: salir a la calle y no ver un auto sospechoso, que alguien aparezca a buscar a mis hijos…”, expresó ante la prensa.