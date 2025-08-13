Cáncer de colon: estos son los síntomas silenciosos de la enfermedad

Cada año se diagnostican más de 15.000 nuevos casos de cáncer colorrectal en la Argentina y entre ellos, más de 7.000 personas fallecen por esta causa que en muchas ocasiones no revela signos evidentes. Los expertos advierten que mientras las tasas son altas, se debe estar atento a los signos más silenciosos para evitar una evolución más grave de la enfermedad.
El cáncer de colon es el segundo cáncer más frecuente y el segundo de mayor mortalidad en Argentina, según datos del Ministerio de Salud Nacional. En cifras diferenciadas, es la tercera causa de muerte principal de muerte relacionada con cáncer en hombres y la cuarta en mujeres. El riesgo de desarrolllar la enfermedad a lo largo de la vida es de uno en 24 para el sexo masculio y d euno en 26 para el sexo femenio, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.
Los síntomas ocultos del cáncer de colon
Este tipo de cáncer puede presentar síntomas antes del diagnóstico, sin embargo en las primeras etapas los signos que aparecen pueden pasarse por alto o confundirse con otros padecimientos menos graves. La recopilación de consejos de los expertos por el medio Fox News, señala cuáles son esos signos que pueden pasar inadvertidos.
1. Cambios intestinales
Según la Alianza del Cáncer Colorrectal, algunos síntomas de la enfermedad pueden ser similares a otras causas, como hemorroides, infección o síndrome del intestino irritable (SII). Pero un cambio en los hábitos intestinales (incluyendo diarrea, estreñimiento, heces estrechas o sensación de que los intestinos están llenos incluso después de una evacuación) puede ser un signo de cáncer de colon.
Fight Colorectal Cancer, un importante grupo de defensa de los pacientes, señaló en su sitio web cómo los movimientos intestinales pueden cambiar debido a la dieta, infecciones, medicamentos y otros problemas médicos. Un cambio en el ritmo de los movimientos intestinales o en la apariencia de las heces también podría indicar esta enfermedad. Las heces delgadas, delgadas o con forma de lápiz también pueden indicar una obstrucción en el colon, como un tumor, pero también pueden ser causadas por otras afecciones temporales e inofensivas.
2. Dolor de estómago
La incomodidad persistente en el abdomen es otro síntoma del cáncer colorrectal, informó la Alianza del Cáncer Colorrectal en su sitio. Esto puede incluir sensaciones de dolor, náuseas, calambres, hinchazón o sensación de saciedad inusual, incluso después de no comer mucho.
Los dolores abdominales severos, del tipo "cuchillo en el estómago", pueden justificar una visita a la sala de emergencias, pero incluso los dolores leves no deben tomarse a la ligera.
3. Sangrado rectal
La sangre en las heces, en el inodoro o al limpiarse con papel higiénico puede ser un signo importante de cáncer colorrectal. Fight Colorectal Cancer enfatizó que cualquier cantidad de sangrado rectal no es normal y debe ser llevado a la atención de un médico para un diagnóstico adecuado. Dado que la sangre en las heces es un síntoma común, Fight CRC recomienda prestar atención a dónde se encuentra la sangre, con qué frecuencia ocurre y si las deposiciones son dolorosas.
4. Debilidad y pérdida de peso
La pérdida de peso inexplicable a veces puede ser causada por cáncer y debe comunicarse a un médico, según la Colorectal Cancer Alliance.
La pérdida de peso es el resultado de que las células cancerosas "consumen la energía del cuerpo" a medida que se multiplican, explicó Fight CRC, ya que el sistema inmunológico gasta más energía para combatir y destruir las células cancerosas. Estos síntomas también pueden ser un signo de anemia, que puede desarrollarse por un sangrado en alguna parte dentro del cuerpo, como por ejemplo un tumor canceroso.
La pérdida de peso también puede ser causada por un tumor que bloquea el colon o el tracto intestinal, lo que impide la absorción adecuada de nutrientes.
Cuándo preocuparse
En una entrevista con Fox News Digital, Paul Oberstein, MD, oncólogo médico del Centro de Cáncer Langone Perlmutter de NYU, comentó que los síntomas más preocupantes son aquellos que son persistentes o recurrentes. "Estos incluyen dolor en el abdomen, cambios en los hábitos intestinales (incluyendo heces delgadas, como un lápiz), diarrea o estreñimiento reciente, aunque estos síntomas son muy generales y por lo general solo son preocupantes si se mantienen", dijo.