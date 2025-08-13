Cáncer de colon: estos son los síntomas silenciosos de la enfermedad

El cáncer de colon es el segundo cáncer más frecuente y el segundo de mayor mortalidad en Argentina, según datos del Ministerio de Salud Nacional. En cifras diferenciadas, es la tercera causa de muerte principal de muerte relacionada con cáncer en hombres y la cuarta en mujeres. El riesgo de desarrolllar la enfermedad a lo largo de la vida es de uno en 24 para el sexo masculio y d euno en 26 para el sexo femenio, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.