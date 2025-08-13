Hoy se conocerá el dato oficial: esperan que la inflación de julio roce el 2%

La inflación de julio será develada esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recoge las proyecciones de consultoras y centros de investigación de forma mensual, la inflación de julio se ubicaría en 1,8%.
De todas maneras, hay analistas que creen que puede rozar el 2%, tomando en consideración parte el impacto del reajuste que tuvo el mes pasado el dólar, que experimentó una suba del 14. La consultora EcoGo, estimó una inflación de 1,7% para julio, mientras qe C&T, la calculó en un 1,9%. En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verdura. Para los especialistas de la fundación Libertad y Progreso, la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.
En su último informe, el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) destaca que, en julio, la inflación mensual fue del 2%, mostrando una leve aceleración respecto al 1,8% registrado en junio. En términos interanuales, la inflación se ubicó en el 36,5%, el nivel más bajo desde febrero de 2021. Durante los primeros siete meses del año, la inflación acumulada es del 16,3%, lo que, de mantenerse este ritmo, proyectaría una inflación anual del 29,6%.
Los mayores incrementos
El informe señala que “las divisiones con mayores incrementos en julio fueron Restaurantes y hoteles (3,3%), Recreación y cultura (3,2%) y Transporte (3%), todas asociadas a la temporada de vacaciones de invierno, donde se destacan los hoteles, paquetes turísticos y pasajes de avión”. En el rubro de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (1,9%), se observaron aumentos significativos en frutas y verduras, mientras que “Prendas de vestir y calzado” (-1,4%) fue el único sector en baja, afectado por el fin de temporada y la apertura de importaciones. El análisis del IET revela que “la inflación mostró variaciones según la situación laboral del jefe de hogar: fue más alta en los no asalariados (2,12%) y más baja en asalariados informales y desocupados (1,9%), debido al menor peso del turismo en sus consumos”.
Además, “los hogares de mayor poder adquisitivo registraron las mayores subas (2,35% en el decil más alto), mientras que en los de menores ingresos fue inferior al 1,9%, por una inflación moderada en los alimentos”. Por rama de ocupación, los aumentos se concentraron en trabajadores de sectores de ingresos elevados, como finanzas, servicios profesionales y salud, donde el turismo tiene un impacto más significativo. En contraste, los del agro, construcción y servicio doméstico experimentaron una inflación más moderada. Desde noviembre de 2023, ha habido una tendencia a un incremento de la inflación más alta en los trabajadores de servicios profesionales y comercio, y más baja en el sector del petróleo y la minería.