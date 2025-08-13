Hoy se conocerá el dato oficial: esperan que la inflación de julio roce el 2%

De todas maneras, hay analistas que creen que puede rozar el 2%, tomando en consideración parte el impacto del reajuste que tuvo el mes pasado el dólar, que experimentó una suba del 14. La consultora EcoGo, estimó una inflación de 1,7% para julio, mientras qe C&T, la calculó en un 1,9%. En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verdura. Para los especialistas de la fundación Libertad y Progreso, la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.