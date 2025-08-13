 Hoy se conocerá el dato oficial: esperan que la inflación de julio roce el 2%
Secciones
EconomíaNoticias económicas

Hoy se conocerá el dato oficial: esperan que la inflación de julio roce el 2%

El Indec difunde el índice del mes pasado.

ARCHIVO
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

La inflación de julio será develada esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recoge las proyecciones de consultoras y centros de investigación de forma mensual, la inflación de julio se ubicaría en 1,8%.

De todas maneras, hay analistas que creen que puede rozar el 2%, tomando en consideración parte el impacto del reajuste que tuvo el mes pasado el dólar, que experimentó una suba del 14. La consultora EcoGo, estimó una inflación de 1,7% para julio, mientras qe C&T, la calculó en un 1,9%. En julio pesaron sobre todo los rubros ligados al turismo, por las vacaciones de invierno, y una fuerte alza de precios en verdura. Para los especialistas de la fundación Libertad y Progreso, la inflación de julio fue del 1,9%, sobre todo por factores estacionales como vacaciones y aguinaldo, subas en precios regulados como combustibles y servicios públicos, y eventos que incrementaron la incertidumbre, como el fallo negativo por la causa YPF.

Qué espera el mercado de la inflación, el dólar y las tasas

Qué espera el mercado de la inflación, el dólar y las tasas

En su último informe, el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) destaca que, en julio, la inflación mensual fue del 2%, mostrando una leve aceleración respecto al 1,8% registrado en junio. En términos interanuales, la inflación se ubicó en el 36,5%, el nivel más bajo desde febrero de 2021. Durante los primeros siete meses del año, la inflación acumulada es del 16,3%, lo que, de mantenerse este ritmo, proyectaría una inflación anual del 29,6%.

Los mayores incrementos

El informe señala que “las divisiones con mayores incrementos en julio fueron Restaurantes y hoteles (3,3%), Recreación y cultura (3,2%) y Transporte (3%), todas asociadas a la temporada de vacaciones de invierno, donde se destacan los hoteles, paquetes turísticos y pasajes de avión”. En el rubro de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (1,9%), se observaron aumentos significativos en frutas y verduras, mientras que “Prendas de vestir y calzado” (-1,4%) fue el único sector en baja, afectado por el fin de temporada y la apertura de importaciones. El análisis del IET revela que “la inflación mostró variaciones según la situación laboral del jefe de hogar: fue más alta en los no asalariados (2,12%) y más baja en asalariados informales y desocupados (1,9%), debido al menor peso del turismo en sus consumos”. 

"Estrés económico": las familias argentinas pelean por llegar a fin de mes, a pesar de la baja de la inflación

Estrés económico: las familias argentinas pelean por llegar a fin de mes, a pesar de la baja de la inflación

Además, “los hogares de mayor poder adquisitivo registraron las mayores subas (2,35% en el decil más alto), mientras que en los de menores ingresos fue inferior al 1,9%, por una inflación moderada en los alimentos”. Por rama de ocupación, los aumentos se concentraron en trabajadores de sectores de ingresos elevados, como finanzas, servicios profesionales y salud, donde el turismo tiene un impacto más significativo. En contraste, los del agro, construcción y servicio doméstico experimentaron una inflación más moderada. Desde noviembre de 2023, ha habido una tendencia a un incremento de la inflación más alta en los trabajadores de servicios profesionales y comercio, y más baja en el sector del petróleo y la minería.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosBanco Central de la República ArgentinaInflaciónArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis del crédito: el endeudamiento de las familias alcanza un récord histórico y los bancos endurecen sus requisitos

Crisis del crédito: el endeudamiento de las familias alcanza un récord histórico y los bancos endurecen sus requisitos

Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025

Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025

Tucumán amplía plazos de pago para evitar embargos y aliviar al sector privado

Tucumán amplía plazos de pago para evitar embargos y aliviar al sector privado

Así repercute la crisis económica en Córdoba: la mitad de los hogares retrasó la merienda y eliminó la cena por no poder comprar alimentos

Así repercute la crisis económica en Córdoba: la mitad de los hogares retrasó la merienda y eliminó la cena por no poder comprar alimentos

Transferencias en agosto: ARCA investiga movimientos en billeteras virtuales a partir de estos montos

Transferencias en agosto: ARCA investiga movimientos en billeteras virtuales a partir de estos montos

Lo más popular
¿Vas a la universidad? Suscribite sin cargo por un año a LA GACETA y concursá para ver a Dua Lipa
1

¿Vas a la universidad? Suscribite sin cargo por un año a LA GACETA y concursá para ver a Dua Lipa

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike
2

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro
3

Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro

4

La crisis en el tratamiento de los residuos urbanos

5

Cartas de lectores: Belgrano

6

Cartas de lectores: Alineamiento

Más Noticias
Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Dolor y rabia en el funeral de reporteros en Gaza

Dolor y rabia en el funeral de reporteros en Gaza

Propietarios de discotecas se ofrecieron a colaborar para los cambios en el IPLA

Propietarios de discotecas se ofrecieron a colaborar para los cambios en el IPLA

Causa YMAD: “La UNT especula con el resultado del juicio para usarlo en el proceso civil”

Causa YMAD: “La UNT especula con el resultado del juicio para usarlo en el proceso civil”

La informalidad y la ilegalidad avanzan por las rutas tucumanas

La informalidad y la ilegalidad avanzan por las rutas tucumanas

¿Vas a la universidad? Suscribite sin cargo por un año a LA GACETA y concursá para ver a Dua Lipa

¿Vas a la universidad? Suscribite sin cargo por un año a LA GACETA y concursá para ver a Dua Lipa

Comentarios