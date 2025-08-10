 "Estrés económico": las familias argentinas pelean por llegar a fin de mes, a pesar de la baja de la inflación
"Estrés económico": las familias argentinas pelean por llegar a fin de mes, a pesar de la baja de la inflación

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA afirmó que la desaceleración inflacionaria es producto de una contracción del consumo.

Compra en supermercados.
Hace 1 Hs

Según Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), las familias argentinas enfrentan un creciente "estrés económico" que les impide llegar a fin de mes, a pesar de la desaceleración de la inflación. 

Salvia atribuye esta problemática a una contracción del consumo, resultado de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

El especialista explicó que la inflación no bajó por un plan económico exitoso, sino porque la falta de masa monetaria redujo la demanda, lo que a su vez hizo caer los precios. Los hogares se han visto afectados por el aumento de los costos de servicios esenciales, como la luz, el gas y el transporte, lo que ha reducido sus ingresos disponibles y ha impactado negativamente en el consumo de bienes básicos como alimentos y vestimenta.

De cara al futuro, Salvia advirtió que si la administración libertaria continúa con su política de retirar pesos del mercado, la situación podría empeorar: el ajuste se profundizaría, el consumo seguiría bajando y aumentaría la deuda de las familias, consignó el diario "Ámbito".

En su más reciente documento "Estrategia País", el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un análisis crítico de la situación argentina, destacando las políticas del gobierno de Milei, pero también señalando los posibles riesgos.

El BID advirtió que los principales riesgos son de naturaleza fiscal, externa y política. Subrayaron que la falta de mayoría en el Congreso de la Nación podría extender los tiempos de reformas clave y que existe una potencial "fatiga social ante las medidas de ajuste".

Además, el informe alerta sobre posibles "shocks externos" que podrían deteriorar los términos de intercambio y las condiciones financieras internacionales. Estos shocks impactarían negativamente en los costos operativos, el espacio fiscal y las inversiones privadas.

Temas Universidad Católica ArgentinaInflaciónArgentina
