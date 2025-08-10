"Estrés económico": las familias argentinas pelean por llegar a fin de mes, a pesar de la baja de la inflación

El especialista explicó que la inflación no bajó por un plan económico exitoso, sino porque la falta de masa monetaria redujo la demanda, lo que a su vez hizo caer los precios. Los hogares se han visto afectados por el aumento de los costos de servicios esenciales, como la luz, el gas y el transporte, lo que ha reducido sus ingresos disponibles y ha impactado negativamente en el consumo de bienes básicos como alimentos y vestimenta.