Hoy se conocerá la sentencia del ex marido de Julieta Prandi

El debate oral en contra de Claudio Contardi, el ex marido de la modelo y conductora Julieta Prandi, está a punto de terminar. Durante la jornada de hoy, los jueces del Tribunal Oral de Zárate-Campana expondrán su veredicto final, en el cual se sabrá si el imputado será declarado culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y cuál será la pena que recibirá. La Fiscalía solicitó que fuera condenado a 20 años de prisión, la querella pidió una pena de 50 años de prisión y la defensa, la absolución. Se espera que la sentencia sea dictada minutos antes del mediodía.
Prandi y Contardi comenzaron su relación en el año 2000. Tras cinco años de noviazgo se separaron, pero en 2008 decidieron retomar el vínculo. En 2011 se casaron, tuvieron dos hijos, Mateo y Rocco, y en 2019 se separaron nuevamente. En 2021 la celebridad denunció a su ex marido ante la Unidad Fiscal N°4 de Escobar por distintos episodios de violencia a los que fueron sometidos tanto ella como sus hijos.
Según consta en el expediente, los hechos habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015 -tras el nacimiento del último de los hijos de la pareja- y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. Durante esos años, los reiterados abusos se habrían desarrollado bajo un contexto de violencia psicológica y física. El caso fue investigado por el fiscal Christian Fabio, quien solicitó la elevación a juicio oral en octubre de 2022.
Debate oral
Tres años más tarde, el pasado miércoles 6 de agosto Contardi empezó a ser juzgado por ser considerado presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados. El imputado llegó al juicio oral cumpliendo la medida de prisión domiciliaria y con una prohibición de acercamiento de 300 metros a favor de Prandi y sus hijos.
La víctima fue representada por Javier Baños, abogado integrante del equipo que lidera Fernando Burlando. Contardi fue defendido por Nicolás y Thomas Nitzcaner. Durante las audiencias del debate oral se presentaron frente al estrado múltiples allegados a los involucrados que habrían sido testigos de diversas situaciones que se vivió en el seno familiar. También declararon los especialistas que realizaron distintos tipos de pericias psicológicas y psiquiátricas.
“Este tipo de delitos son difíciles de probar, los abusos sexuales son delitos complejos, y este caso es atípico porque contamos con una gran cantidad de elementos de convicción. El relato de Julieta Prandi es constante, coherente, sin fisuras, y fue avalado por 13 testigos que declararon durante el debate. Además, se complementa con pericias psicológicas y psiquiátricas incontrovertibles que confirman indicios de abuso sexual intrafamiliar sostenido en el tiempo. En pocos casos hay tanto material probatorio para demostrar un hecho de estas características”, señaló Baños en una entrevista a la prensa.
Quien también hizo uso de su derecho a declarar fue el imputado. Y lo hizo durante casi una hora, donde el nerviosismo y la voz entrecortada caracterizaron el momento. “Nunca abusé de ella sin su consentimiento”, fue una de sus primeras frases, la cual llamó la atención de todos los oyentes. Luego se corrigió. “Yo estaba enamorado de Julieta, me casé enamorado, tuve dos hijos enamorado, los hijos son queridos por las dos partes”, aseguró.
Posteriormente habló con los medios de comunicación y volvió a negar los cargos en su contra. No sé qué fue lo que pasó, no sé por qué me denunció. Ella dijo que fui un buen marido y padre. Yo soy inocente. El tiempo lo va a demostrar”, dijo.
Alegatos
El viernes las partes expusieron sus alegatos de clausura e informaron sus pretensiones punitivas. El representante del Ministerio Público Fiscal pidió 20 años de prisión para Contardi. Al reconstruir los hechos ocurridos entre 2015 y 2018 describió una “relación asimétrica de poder” en la que la violencia psicológica era una constante y en la cual Contardi ejercía “amenazas y violencia física” para someter a Prandi.
Por su parte, la querella adhirió a la acusación del fiscal, pero elevó el pedido de pena a 50 años de cárcel. Baños calificó la situación como una “perversidad brutal del imputado” y pidió que el caso sea visto como un emblema de la lucha contra la violencia de género.
La defensa solicitó la nulidad del proceso y la absolución de su cliente. Nitzcaner argumentó que la denuncia fue una estrategia de Prandi para evitar que Contardi viera a sus hijos y puso en duda la credibilidad de los testigos de la parte acusadora.
La querella también solicitó que Concardi fuera sometido a prisión preventiva hasta escuchar la sentencia para cautelar el proceso ante el riesgo latente de fuga. El pedido fue rechazado por el Tribunal pero sí le prohibió al acusado salir del país. En declaraciones al programa Desayuno Americano, Burlando manifestó que Prandi “está convencida de que su ex marido le puede hacer algo”.
A partir de ese convencimiento, hizo referencia a las medidas de seguridad preventiva que se podrían aplicar. “Luego de comunicarme con el ministro de Seguridad bonaerense le pusieron custodia y le otorgaron un botón antipánico”, aseguró.
“Fue inesperado, si bien en estos tres días lloré, no tengo ni idea del dolor que acabo de sacar. Terminé de hablar, salí de la sala, me largué a llorar y lloré desde la tripa. Fue sacar tantos años de dolor”, manifestó Prandi tras salir el viernes del fuero judicial.
Los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar citaron a las partes hoy a las 11. Una vez que todos estén reunidos en la sala darán lectura a su resolución final.