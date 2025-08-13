Hoy se conocerá la sentencia del ex marido de Julieta Prandi

El debate oral en contra de Claudio Contardi, el ex marido de la modelo y conductora Julieta Prandi, está a punto de terminar. Durante la jornada de hoy, los jueces del Tribunal Oral de Zárate-Campana expondrán su veredicto final, en el cual se sabrá si el imputado será declarado culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y cuál será la pena que recibirá. La Fiscalía solicitó que fuera condenado a 20 años de prisión, la querella pidió una pena de 50 años de prisión y la defensa, la absolución. Se espera que la sentencia sea dictada minutos antes del mediodía.