Puntaje ideal y líder cómodo: la reserva de Atlético no afloja en el Torneo Proyección

El presente de la reserva de Atlético Tucumán en el Torneo Proyección 2025 es inmejorable. El equipo de Hugo Colace volvió a mostrar jerarquía, se impuso 2-0 a Sarmiento en Junín y sumó su quinta victoria consecutiva en el Clausura, para afianzarse como único líder del Grupo B.
La tarde tuvo dos protagonistas claros: Carlos Gabriel Abeldaño y Enrique Maza Díaz. El delantero abrió el marcador a los 36 minutos y lo liquidó en tiempo de descuento, firmando un doblete que lo deja con cuatro tantos en el certamen. Entre medio, el arquero se vistió de héroe: a los 85 minutos le contuvo un penal a Federico Paradela y aseguró el triunfo “decano”.
Con este resultado, Atlético mantiene un puntaje ideal (15 sobre 15), con nueve goles a favor y apenas uno en contra. La ventaja sobre sus escoltas, Gimnasia e Instituto, ya es de siete puntos. El próximo desafío será en casa, ante Talleres.
El trabajo de Colace con un plantel que combina proyección y roce con la Primera empieza a dar frutos. El Clausura confirma que el camino elegido es el correcto y que este 2025 ya se escribe como uno de los mejores años de la reserva decana.