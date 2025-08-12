Puntaje ideal y líder cómodo: la reserva de Atlético no afloja en el Torneo Proyección

La tarde tuvo dos protagonistas claros: Carlos Gabriel Abeldaño y Enrique Maza Díaz. El delantero abrió el marcador a los 36 minutos y lo liquidó en tiempo de descuento, firmando un doblete que lo deja con cuatro tantos en el certamen. Entre medio, el arquero se vistió de héroe: a los 85 minutos le contuvo un penal a Federico Paradela y aseguró el triunfo “decano”.