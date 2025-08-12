 Puntaje ideal y líder cómodo: la reserva de Atlético no afloja en el Torneo Proyección
Puntaje ideal y líder cómodo: la reserva de Atlético no afloja en el Torneo Proyección

Con un doblete de Carlos Gabriel Abeldaño y un penal atajado por Enrique Maza Díaz, el "Decano" venció 2-0 a Sarmiento en Junín y sumó su quinta victoria seguida.

PUNTERO EN LA TABLA. Atlético Tucumán sigue acumulando victorias en el Torneo Proyección 2025. ./Gentileza Pucat
Hace 2 Hs

El presente de la reserva de Atlético Tucumán en el Torneo Proyección 2025 es inmejorable. El equipo de Hugo Colace volvió a mostrar jerarquía, se impuso 2-0 a Sarmiento en Junín y sumó su quinta victoria consecutiva en el Clausura, para afianzarse como único líder del Grupo B.

La tarde tuvo dos protagonistas claros: Carlos Gabriel Abeldaño y Enrique Maza Díaz. El delantero abrió el marcador a los 36 minutos y lo liquidó en tiempo de descuento, firmando un doblete que lo deja con cuatro tantos en el certamen. Entre medio, el arquero se vistió de héroe: a los 85 minutos le contuvo un penal a Federico Paradela y aseguró el triunfo “decano”.

Con este resultado, Atlético mantiene un puntaje ideal (15 sobre 15), con nueve goles a favor y apenas uno en contra. La ventaja sobre sus escoltas, Gimnasia e Instituto, ya es de siete puntos. El próximo desafío será en casa, ante Talleres.

El trabajo de Colace con un plantel que combina proyección y roce con la Primera empieza a dar frutos. El Clausura confirma que el camino elegido es el correcto y que este 2025 ya se escribe como uno de los mejores años de la reserva decana.

