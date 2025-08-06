 La Reserva de Atlético Tucumán sigue imparable
DeportesAtlético Tucumán

La Reserva de Atlético Tucumán sigue imparable

El conjunto "Decano" derrotó 2 a 0 a Rosario Central y se mantiene invicto en el Grupo B, donde es cómodo líder. El martes jugará en Junín contra Sarmiento.

GOLEADOR. Carlos Gabriel Abeldaño convirtió el segundo tanto del equipo de Hugo Colace ante el "Canalla".
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Cuatro partidos jugados, cuatro ganados. La Reserva de Atlético Tucumán es una de las grandes sorpresas del torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo de Hugo Colace continúa con su andar firme y esta vez derrotó por 2 a 0 a Rosario Central, en el Monumental “José Fierro”. 

Leonel Vega abrió el marcador con un golazo desde afuera del área, mientras que el centrodelantero Carlos Gabriel Abeldaño convirtió el segundo tanto para el “Decano”. Ambos goles fueron marcados en el primer tiempo. 

Patricio Albornoz, arquero del equipo de 25 de Mayo y Chile, le contuvo un penal al volante Samuel Beltrán a los 31 minutos del segundo tiempo. 

Atlético, que es líder del Grupo B con 12 unidades, cuatro más que su escolta Gimnasia y Esgrima La plata, mostró un gran nivel en todas sus líneas y fue explosivo desde mitad de cancha hacia adelante. Los “Albicelestes” viajarán el domingo rumbo a Junín, donde el martes desde las 15 enfrentarán a Sarmiento, por la quinta fecha del certamen. El equipo de Junín marcha tercero con siete unidades, producto de dos triunfos, un empate y una derrota.

