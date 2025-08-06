La Reserva de Atlético Tucumán sigue imparable

Atlético, que es líder del Grupo B con 12 unidades, cuatro más que su escolta Gimnasia y Esgrima La plata, mostró un gran nivel en todas sus líneas y fue explosivo desde mitad de cancha hacia adelante. Los “Albicelestes” viajarán el domingo rumbo a Junín, donde el martes desde las 15 enfrentarán a Sarmiento, por la quinta fecha del certamen. El equipo de Junín marcha tercero con siete unidades, producto de dos triunfos, un empate y una derrota.