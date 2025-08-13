Ola de calor, incendios y sequía en Europa

En España, un hombre murió en un incendio forestal que afectó a la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, el primer fallecido de las decenas de fuegos que afectan al país. El fallecido era empleado de una hípica de este suburbio a 25 km del centro de la capital española. “Estamos en riesgo extremo de incendios forestales. Mucha precaución”, escribió en la red social X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje de condolencias a la familia del fallecido. Sánchez explicó que el Gobierno mantendrá una reunión de seguimiento “ante los numerosos incendios que están activos” en el país.