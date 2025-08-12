Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

El seguimiento de estos casos se realiza entre el 13 de julio y el 11 de agosto, conforme al servicio de Vigilancia de Salud de la Junta. Aunque no se han concretado las fechas exactas de cada muerte, en el caso andaluz las víctimas presentaban antecedentes médicos que las situaban en los grupos de alto riesgo definidos en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025.