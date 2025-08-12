 La ola de calor en España se prolonga hasta el lunes con tormentas secas y temperaturas que superan los 40º
España

La Aemet amplía la duración de la ola de calor que afecta a gran parte del país desde hace diez días.

Hace 1 Hs

La ola de calor que azota España desde el pasado 3 de agosto no dará tregua aún esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus previsiones y ha confirmado que, aunque inicialmente se esperaba que la situación terminara este martes, la alerta por temperaturas extremas se mantendrá "probablemente" hasta el lunes 18 de agosto.

José Luis Camacho, portavoz de Aemet, ha explicado que tras un descenso térmico previsto para este miércoles y la formación de tormentas localmente fuertes en el norte y centro de la península —acompañadas de granizo y rachas intensas de viento—, los termómetros volverán a subir el jueves, prolongando la ola de calor con valores que podrían superar los 40 e incluso los 42 grados en amplias zonas del este y sur peninsular.

La Aemet destaca que esta ola de calor afecta a toda la península, salvo la zona cantábrica, y advierte sobre la presencia de tormentas secas, un fenómeno meteorológico que no aporta lluvia pero sí genera rayos en zonas aisladas junto a fuertes vientos. Estas condiciones provocan que los incendios se inicien con rapidez, se propaguen aceleradamente y, en zonas inaccesibles, dificulten la llegada de los equipos de extinción.

Aunque estas tormentas secas están siendo recurrentes, también se están registrando tormentas húmedas que contribuyen a apagar algunos fuegos, gracias a la lluvia intensa que las acompaña.

Las temperaturas récord del lunes

El pasado lunes fue el día más cálido de esta ola de calor en cuanto a la extensión de las zonas afectadas y los niveles térmicos. Según datos provisionales de la red de estaciones de Aemet, 198 estaciones —casi una de cada cuatro— registraron temperaturas iguales o superiores a los 40ºC. De ellas, 63 alcanzaron o superaron los 42ºC.

La temperatura máxima absoluta se dio en Granado (Huelva), con 44,3ºC. Otras estaciones con registros superiores a 43ºC fueron Híjar y Depósito (Teruel), Mérida (Badajoz), Fuentes de Andalucía (Sevilla), Montoro (Córdoba), Olivenza (Badajoz), Badajoz Universidad, Caspe (Zaragoza), Sevilla/San Pablo, entre otras.

En términos generales, los valles del Ebro, Guadalquivir, Genil, Tajo y Guadiana, así como las zonas costeras y prelitorales de Valencia, Murcia y áreas de Andalucía interior, fueron las más afectadas por las temperaturas extremas.

Respecto a las mínimas, el lunes se registraron 9,8ºC en Puerto del Pico (Ávila), 10,4ºC en Pradollano (Sierra Nevada) y 10,5ºC en Beariz (Ourense).

Tormentas y vientos intensos

El portavoz de Aemet informó también de precipitaciones acompañadas de tormentas en zonas de Pirineos, Ibérica y Sistema Central, con registros destacables como 31,6 litros por metro cuadrado en Alto de los Leones (Madrid), 20,2 l/m² en Capella Laguares (Huesca) y 19,8 l/m² en San Rafael (Segovia).

Las rachas de viento superaron los 60 km/h en numerosos puntos, con un récord de 83,5 km/h registrado en La Pinilla (Segovia). Estos fenómenos convectivos severos han sido especialmente notables en la meseta norte y la Comunidad de Madrid.

Recomendaciones y vigilancia

Ante esta prolongación de la ola de calor y la posibilidad de nuevas tormentas secas, Aemet y los servicios de emergencia recomiendan extremar las precauciones, especialmente en zonas forestales y de difícil acceso para los bomberos.

Se recuerda a la población evitar actividades de riesgo, hidratarse adecuadamente y seguir las indicaciones oficiales para minimizar los impactos en la salud y la seguridad.

Temas EspañaOla de calor
