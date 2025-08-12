La ola de calor en España se prolonga hasta el lunes con tormentas secas y temperaturas que superan los 40º

José Luis Camacho, portavoz de Aemet, ha explicado que tras un descenso térmico previsto para este miércoles y la formación de tormentas localmente fuertes en el norte y centro de la península —acompañadas de granizo y rachas intensas de viento—, los termómetros volverán a subir el jueves, prolongando la ola de calor con valores que podrían superar los 40 e incluso los 42 grados en amplias zonas del este y sur peninsular.