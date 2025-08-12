Para cumplir la meta del FMI, el gobierno de Milei deberá sumar U$S6.200 millones hasta fin de año

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la primera revisión del nuevo acuerdo por la deuda y, en ese marco, relajó la meta de acumulación de reservas internacionales para el cierre de 2025. Según estimaciones del mercado, el gobierno de Javier Milei deberá reunir aproximadamente U$S6.200 millones de aquí a diciembre para alcanzar el nuevo objetivo.
De acuerdo con un informe de la consultora 1816, el FMI ajustó el “target” de reservas en U$S6.500 millones respecto de lo establecido en abril, cuando se firmó el acuerdo de facilidades extendidas (EFF). El último Staff Report del organismo, conducido por Kristalina Georgieva, anticipa que las reservas netas seguirán en terreno negativo al menos hasta mediados del próximo año.
Este cambio de postura se interpreta como una adaptación más realista frente a la decisión de la administración libertaria de no intervenir activamente en el mercado cambiario desde la implementación del esquema de bandas de flotación. Tanto Javier Milei como funcionarios del área económica han reiterado que el Banco Central (BCRA) solo comprará dólares cuando el tipo de cambio alcance el piso de la banda.
Según los cálculos de la consultora 1816, para alcanzar la meta, la Casa Rosada necesita reunir U$S3.600 millones netos en reservas, a precios de enero de 2025. A esto debe sumarse un déficit proyectado de U$S2.600 millones, derivado de un saldo negativo entre los desembolsos pendientes de organismos internacionales (+U$S1.800 millones) y los vencimientos de deuda (-U$S4.400 millones). El total necesario asciende así a U$S6.200 millones, consignó el diario "Ámbito".
Estrategias y desafíos
Para alcanzar esa cifra, el economista Federico Machado, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, considera que los mecanismos clave serán “las compras en bloque del Tesoro, nuevas emisiones de Bonte y privatizaciones o concesiones”. Estima que, con estas herramientas, el objetivo es alcanzable sin necesidad de recurrir al BCRA.
No obstante, 1816 remarca que el FMI ha dejado abierta la posibilidad de que el Banco Central compre divisas dentro de la banda de flotación. Si se optara por esa vía, alcanzaría con adquirir unos U$S30 millones diarios en los aproximadamente 100 días hábiles que restan en 2025 para alcanzar la mitad de la meta.
En paralelo, el gobierno de Milei podría acudir a privatizaciones o buscar nuevo financiamiento del sector privado, aunque algunos economistas, como Matías Rajnerman, ven esto último poco probable en el actual contexto. En su opinión, la acumulación vía compras en el mercado cambiario (MULC) seguiría siendo el núcleo de la estrategia. Además, advirtió que si el BCRA vende divisas en el techo de la banda, estas se descuentan del objetivo de reservas, lo cual relaja aún más la meta.
Sobre la separación entre las compras del Tesoro y las del BCRA que defiende Caputo, Rajnerman explicó: “Lo que importa es el Sector Público Nacional consolidado. Aunque el impacto monetario puede variar, el efecto sobre las reservas es el mismo”.